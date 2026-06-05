ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Sanfte, gründliche Körperrasur, selbst in sensiblen Bereichen.
  • Sanfte, gründliche Körperrasur, selbst in sensiblen Bereichen.
  • Sanfte, gründliche Körperrasur, selbst in sensiblen Bereichen.
  • Sanfte, gründliche Körperrasur, selbst in sensiblen Bereichen.
  • Sanfte, gründliche Körperrasur, selbst in sensiblen Bereichen.
  • Sanfte, gründliche Körperrasur, selbst in sensiblen Bereichen.
  • Sanfte, gründliche Körperrasur, selbst in sensiblen Bereichen.
  • Sanfte, gründliche Körperrasur, selbst in sensiblen Bereichen.

Lady Shaver Series 6000Kabelloser Rasierer, nass und trocken

BRL138/00

4.4
| (866) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Sanfte, gründliche Körperrasur, selbst in sensiblen Bereichen.
Entdecken Sie eine sanfte, schnelle und angenehme Rasur. Rasiert Haare auf 0,2 mm. Denn Ihr Alltag ist zu umtriebig für komplizierte Rasierroutinen. Genießen Sie eine mühelose Rasur, die zu Ihrem Zeitplan passt und Ihnen Hautkomfort bietet. Dermatologisch getestet.
Alle Vorteile anzeigen

Sanfte Rasur. Echte Pflege. Selbstachtung heißt nicht gleich Selbstsucht.

Sanfte, gründliche Körperrasur, selbst in sensiblen Bereichen.

  • Nass oder trocken verwendbar

  • Für Beine, Körper und Bikinizone

  • + 4 Zubehörteile

  • Laufzeit von bis zu 80 Min.

Entfernt Haare mit einer Länge von nur 0,2 mm für eine sanfte, gründliche Rasur.

Entfernt Haare mit einer Länge von nur 0,2 mm für eine sanfte, gründliche Rasur.

3-Klingen-System für eine sanfte, gründliche Rasur – verhindert Schnittverletzungen. Besteht aus zweiseitigen Trimmerspitzen, die das gesamte Haar vortrimmen. Die Scherfolie mit rautenförmigen Öffnungen wurde entwickelt, um vorgetrimmtes Haar in einem Durchgang zu rasieren.

Weniger Brennen, weniger Rötungen, mehr Hautkomfort.**

Weniger Brennen, weniger Rötungen, mehr Hautkomfort.**

Schluss mit Rasurbrand und Hautrötungen – 80 % der Frauen verspürten nach der Anwendung eine glatte Haut ohne Reizungen.** Dermatologisch getestet an empfindlicher Haut.

Nass für die Dusche. Trocken für unterwegs.

Nass für die Dusche. Trocken für unterwegs.

Passt sich nahtlos an Ihre Routine an – egal, ob unter der Dusche oder unterwegs. Sie haben die Wahl zwischen Nass- und Trockenrasur.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

866

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

05/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach zu bedienen

Handlich, flexibel, Gesichtsenthaarung extra, einfach super

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

Date of Use 2026-06-03

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

Date of Use 2026-06-03

21/02/2026

Deutschland

Deutschland

Angenehm, schnell und hautschonend

Ich bin mit dem Philips Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 sehr zufrieden. Der Rasierer kommt mit meiner besonders empfindlichen Haut super gut zurecht - die Ergebnisse können sich sehen lassen. Egal ob er zur Nass- oder Trockenrasur verwendet wird, er arbeitet stets Gründlich. Ich kann diesen Rasierer sehr empfehlen wenn Wert auf eine angenehme, schnelle und hautschonende Rasur gelegt wird.

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

05/02/2026

Deutschland

Deutschland

Shaver

Ich bin wirklich positiv überrascht vom Philips Lady Shaver Series 8000. Er liegt gut in der Hand, rasiert sanft und gründlich und eignet sich sowohl für die Trocken- als auch für die Nassrasur. Besonders praktisch finde ich den kabellosen Betrieb und dass er auch unter der Dusche problemlos funktioniert. Die Haut fühlt sich nach der Rasur glatt an, ohne Rötungen oder Reizungen. Insgesamt ein hochwertiges Gerät, das ich gerne weiterempfehle.

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. 76,2 % stimmen zu, HPT Niederlande, n=42, 2025.

  2. im Vergleich mit dem aktuellen Lady Shaver, HUT Deutschland N = 49, 2021.

  3. mit 2 Jahren Garantie.