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6000 SeriesKörperrasierer

BRL128/00

4.4
| (866) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Einfache Rasur
Erhalten Sie eine sanfte Rasur mit unserem neuen Rasierer für den Körper. Er schützt die Haut vor Schnittverletzungen und ermöglicht einen schnellen und praktischen Gebrauch jederzeit und überall – ob Ganzkörperrasur oder schnelle Auffrischung.
Alle Vorteile anzeigen

Sanft zur Haut, auch in empfindlichen Bereichen

Einfache Rasur

  • Für Körper, Beine und Achselhöhlen

  • Mit sanft abgerundeten Trimmern

Verhindert Schnittverletzungen

Verhindert Schnittverletzungen

Die patentierten abgerundeten Trimmerspitzen sorgen für eine sanfte Haarentfernung bei allen Haartypen und verhindern so Schnittverletzungen. 80 % unserer Verbraucher bestätigen, dass kein Rasurbrand und keine Hautrötungen auftreten*.

Schnelle Ergebnisse mit 3-Klingen-System

Schnelle Ergebnisse mit 3-Klingen-System

Egal, ob Sie eine Ganzkörperbehandlung planen oder eine Nachbehandlung benötigen, unsere Rasierer liefern schnelle und einfache Ergebnisse. Das 3-Klingen-System bewegt sich für eine schnelle Behandlung in beide Richtungen. Mit dem integrierten zweiseitigen Trimmer kann er längere Haare für eine schnellere Rasur vortrimmen.

Geeignet für empfindliche Bereiche

Geeignet für empfindliche Bereiche

Der Philips Körperrasierer wurde so entwickelt, dass er sich sanft und komfortabel auf verschiedenen Körperpartien anfühlt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

866

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

05/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach zu bedienen

Handlich, flexibel, Gesichtsenthaarung extra, einfach super

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

Date of Use 2026-06-03

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

Date of Use 2026-06-03

21/02/2026

Deutschland

Deutschland

Angenehm, schnell und hautschonend

Ich bin mit dem Philips Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 sehr zufrieden. Der Rasierer kommt mit meiner besonders empfindlichen Haut super gut zurecht - die Ergebnisse können sich sehen lassen. Egal ob er zur Nass- oder Trockenrasur verwendet wird, er arbeitet stets Gründlich. Ich kann diesen Rasierer sehr empfehlen wenn Wert auf eine angenehme, schnelle und hautschonende Rasur gelegt wird.

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

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05/02/2026

Deutschland

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Shaver

Ich bin wirklich positiv überrascht vom Philips Lady Shaver Series 8000. Er liegt gut in der Hand, rasiert sanft und gründlich und eignet sich sowohl für die Trocken- als auch für die Nassrasur. Besonders praktisch finde ich den kabellosen Betrieb und dass er auch unter der Dusche problemlos funktioniert. Die Haut fühlt sich nach der Rasur glatt an, ohne Rötungen oder Reizungen. Insgesamt ein hochwertiges Gerät, das ich gerne weiterempfehle.

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. HUT Deutschland N=49, 2021