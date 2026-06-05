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Für Körper, Beine und Achselhöhlen
Mit sanft abgerundeten Trimmern
Die patentierten abgerundeten Trimmerspitzen sorgen für eine sanfte Haarentfernung bei allen Haartypen und verhindern so Schnittverletzungen. 80 % unserer Verbraucher bestätigen, dass kein Rasurbrand und keine Hautrötungen auftreten*.
Egal, ob Sie eine Ganzkörperbehandlung planen oder eine Nachbehandlung benötigen, unsere Rasierer liefern schnelle und einfache Ergebnisse. Das 3-Klingen-System bewegt sich für eine schnelle Behandlung in beide Richtungen. Mit dem integrierten zweiseitigen Trimmer kann er längere Haare für eine schnellere Rasur vortrimmen.
Der Philips Körperrasierer wurde so entwickelt, dass er sich sanft und komfortabel auf verschiedenen Körperpartien anfühlt.
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4.4
von 5
866
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Queen P
05/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach zu bedienen
Handlich, flexibel, Gesichtsenthaarung extra, einfach super
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
Date of Use 2026-06-03
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
Date of Use 2026-06-03
Andreas D.
21/02/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Angenehm, schnell und hautschonend
Ich bin mit dem Philips Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 sehr zufrieden. Der Rasierer kommt mit meiner besonders empfindlichen Haut super gut zurecht - die Ergebnisse können sich sehen lassen. Egal ob er zur Nass- oder Trockenrasur verwendet wird, er arbeitet stets Gründlich. Ich kann diesen Rasierer sehr empfehlen wenn Wert auf eine angenehme, schnelle und hautschonende Rasur gelegt wird.
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
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Angix3
05/02/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Shaver
Ich bin wirklich positiv überrascht vom Philips Lady Shaver Series 8000. Er liegt gut in der Hand, rasiert sanft und gründlich und eignet sich sowohl für die Trocken- als auch für die Nassrasur. Besonders praktisch finde ich den kabellosen Betrieb und dass er auch unter der Dusche problemlos funktioniert. Die Haut fühlt sich nach der Rasur glatt an, ohne Rötungen oder Reizungen. Insgesamt ein hochwertiges Gerät, das ich gerne weiterempfehle.
Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst
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HUT Deutschland N=49, 2021