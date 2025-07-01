Suchbegriffe

    Hautnahe Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen

      Lady Shaver Series 8000 Kabelloser Rasierer, nass und trocken

      BRL159/00

      Hautnahe Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen

      Unser Premium Lady Shaver mit flexiblem Kopf und LED-Licht. Weil Sie sich ein außergewöhnliches Erlebnis verdient haben. Diese spezielle Ganzkörperversion bietet Haarentfernungslösungen für Gesicht, Körper und Bikinizone. Dermatologisch getestet.

      Hautnahe Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen

      Sanfte Rasur. Echte Pflege. Selbstachtung heißt nicht gleich Selbstsucht.

      • LED-Licht, flexibler Kopf
      • Für Beine, Körper und Bikinizone
      • + +6 Zubehörteile
      • Laufzeit von bis zu 100 Min.
      Entfernt Haare mit einer Länge von nur 0,2 mm für eine sanfte, gründliche Rasur.

      Entfernt Haare mit einer Länge von nur 0,2 mm für eine sanfte, gründliche Rasur.

      3-Klingen-System mit flexiblem Kopf für eine sanfte, gründliche Rasur – verhindert Schnittverletzungen. Besteht aus zweiseitigen Trimmerspitzen, die das gesamte Haar vortrimmen. Die Scherfolie mit rautenförmigen Öffnungen wurde entwickelt, um vorgetrimmtes Haar in einem Durchgang zu rasieren.

      Der flexible Kopf gleitet nahtlos entlang Ihrer Kurven.

      Der flexible Kopf gleitet nahtlos entlang Ihrer Kurven.

      Unser erster Philips Lady Shaver mit flexiblem Scherkopf ist speziell auf die Konturen Ihres Körpers abgestimmt.*** Der flexible Kopf gleitet nahtlos entlang Ihrer Kurven für eine gründliche, präzise Rasur. Schwer erreichbare Stellen? Kein Problem. Er bewegt sich mit den Konturen Ihres Körpers und dank LED-Licht erwischen Sie jedes Haar. Personalisieren Sie Ihre Rasur mit den zwei Geschwindigkeitsstufen für mehr Kontrolle über die Geschwindigkeit und Intensität Ihrer Haarentfernung.

      LED-Licht. Erkennen. Rasieren.

      LED-Licht. Erkennen. Rasieren.

      Weil Ihre Haut eine Behandlung im Rampenlicht verdient. Der neue Lady Shaver mit integriertem LED-Licht erfasst jedes Haar.

      Weniger Brennen, weniger Rötungen, mehr Hautkomfort.**

      Weniger Brennen, weniger Rötungen, mehr Hautkomfort.**

      Schluss mit Rasurbrand und Hautrötungen – 80% der Frauen verspürten nach der Anwendung eine glatte Haut ohne Reizungen.** Dermatologisch getestet an empfindlicher Haut.

      Nass für die Dusche. Trocken für unterwegs.

      Nass für die Dusche. Trocken für unterwegs.

      Passt sich nahtlos an Ihre Routine an – egal, ob unter der Dusche oder unterwegs. Sie haben die Wahl zwischen Nass- und Trockenrasur.

      Schnell und einfach. Ohne Kabel. Bis zu 100 Minuten Betriebszeit.

      Schnell und einfach. Ohne Kabel. Bis zu 100 Minuten Betriebszeit.

      Entwickelt für das natürliche Haarwachstum. Rasieren Sie in beide Richtungen: nach oben, nach unten, fertig. Kein Kabel, das Sie behindert – erreichen Sie mühelos jede Stelle, von den Achselhöhlen über die Beine bis zu den Zehen. Mit einer Akkuladung können Sie bis zu 100 Minuten lang ohne Unterbrechung rasieren.

      Gesicht, Körper, Bikinizone – ein Set für vollständige Pflege.

      Gesicht, Körper, Bikinizone – ein Set für vollständige Pflege.

      Gesicht, Körper, Bikinizone – ein Set für Haarentfernung am ganzen Körper. Selbstbewusstsein leicht gemacht. Schritt 1: Peeling zum Entfernen abgestorbener Hautzellen und zum Verhindern eingewachsener Haare. Schritt 2: Längere Haare vortrimmen und rasieren. Schritt 3: Aufsatz für die Bikinizone für Auffrischungen verwenden. Schritt 4: Babyhärchen mit dem Gesichtshaarentferner entfernen.

      Kein Flaum. Kein Frust. Mit dem Gesichtshaarentferner.

      Kein Flaum. Kein Frust. Mit dem Gesichtshaarentferner.

      Erleben Sie eine gründliche, aber sanfte Haarentfernung im Gesicht. Entwickelt für optimale Leistung, mit kreisförmigem Licht und Spiegel. Kein Flaum. Kein Frust.

      Rasieren, trimmen und stylen Sie die Bikinizone mit dem Trimmaufsatz für die Bikinizone.

      Rasieren, trimmen und stylen Sie die Bikinizone mit dem Trimmaufsatz für die Bikinizone.

      Für eine individuelle Rasur Ihrer Bikinizone – dank des im Lieferumfang enthaltenen Trimm- und Kammaufsatzes für die Bikinizone können Sie selbstbewusst trimmen und stylen.

      Dermatologisch getestet an empfindlicher Haut.

      Dermatologisch getestet an empfindlicher Haut.

      Wo Technologie auf Pflege trifft – für Haut, die sich genauso gut anfühlt wie sie aussieht. Entwickelt für sanften Komfort und abgestimmte Pflege – weil Sie mehr verdienen als nur Mittelmaß.

      Kunststoffteile aus >55 % recyceltem Kunststoff.

      Kunststoffteile aus >55 % recyceltem Kunststoff.

      Kunststoffteile aus >55 % recyceltem Kunststoff, Verpackung aus Papier und kein Adapter im Lieferumfang enthalten. Eine einmalige Anschaffung, die jahrelang hält.**** Eine Scherfolie – ein ganzes Jahr mühelose Rasur.

      Technische Daten

      • Zubehör

        Aufbewahrungsetui
        Ja
        Scherkopf für Bikinizone
        Ja
        Bikini-Trimmerkamm
        Ja
        Trimmeraufsatz
        Ja
        Körperpeeling-Handschuh
        Ja
        Haarentferner für das Gesicht
        Ja

      • Leistung

        Batterietyp
        Li-Ionen
        Ladezeit
        1  Stunde(n)
        Akkulaufzeit
        Bis zu 100 Minuten

      • Technische Daten

        Stromspannung
        5 V/7,5 W
        USB-A-Kabel
        Ja
        Netzteil
        Nein

      • Eigenschaften

        Geschwindigkeitsstufen
        2 Einstellungen
        Integriertes LED-Licht
        Ja

      • Service

        2 Jahre Garantie
        Ja

      • Benutzerfreundlichkeit

        Kabellos
        Ja
        Nass und trocken
        Ja
        Ladezeit
        USB-A-Ladeanschluss (5V⎓ / ≥1A)

      • Leistung

        Flexibler Kopf
        Ja
        3-Klingen-System
        Ja
        Abgerundete Trimmaufsätze
        Ja
        Dermatologisch getestet
        Ja

      • Design

        Anti-Rutsch-Griff
        Ja

      Ersatzteile und Zubehör

      • 76,2 % stimmen zu, HPT Niederlande, n=42, 2025.
      • * im Vergleich mit dem aktuellen Lady Shaver, HUT Deutschland N = 49, 2021.
      • ** von links nach rechts.
      • *** mit 2 Jahren Garantie.
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

