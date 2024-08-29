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SmartSkin Sensor
3 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Präzision
Lumea IPL App
Mit Kabel und kabellos verwendbar
Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.
Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.
Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.
Produktrezensionen verstehen
4.4
von 5
1184
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Einstein06
29/08/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Leicht zu Hand haben
Nachdem man sich die Beschreibung gut durchgelesen hat, ist das Gerät leicht zu Handhaben. Die "Behandlung geht auch sehr schnell (Bkinione). Bin sehr zufrieden mit dem Lumea IPL.
Vorteile
Behandlung geht rasch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Rumsum
20/02/2022
Österreich
Perfekt
Sehr praktisch und die Erinnerungen sind sehr gut damit man rechtzeitig alles einträgt. Schön ist auch dass man gefragt wird, wie die Behandlung war, was für Fortschritte zu sehen sind, welche Stufe man benutzt usw… Zudem gibt es auch Anleitungsvideos wo sehr hilfreiche Tipps gegeben werden. LOVE IT
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Leolina
08/02/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Besser als erwartet
Nach der zweiten Behandlung sind die Haare nicht mehr so schnell und viel nachgewachsen. Jetzt muss ich nur noch 1 x die Woche rasieren… früher jeden 2 Tag.
Vorteile
Keine oder weniger Haare
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten
Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.
Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; einzelne Ergebnisse können variieren.
Bezogen auf kabellose Nutzung, Behandlungsfenster und konturfolgende Aufsätze
Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe übersteigt nicht die zweijährige weltweite Philips Garantie.
In den Niederlanden und in Österreich durchgeführte Studie mit 46 teilnehmenden Frauen: Ergebnisse nach 3 Behandlungen an Beinen, Bikinizone, Achselhöhlen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht
Im Jahr 2020 in Großbritannien durchgeführte Umfrage mit 190 befragten Personen