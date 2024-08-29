Hallo Helena1976, toll, dass Du nun mit Deinem Lumea super glatte und (fast) komplett Haarlose Beine zeigen kannst. Das ganze auch ohne dem unangenehmen Harzen oder Wachsen. Es freut uns auch sehr, dass Du mit der Anwendungsempfehlung so gut zurecht kommst und wir wünschen Dir auch weiterhin viel Erfolg mit Deiner Beinhaarpflege. :-) Wenn Du weitere Fragen hast, kannst Du Dich gerne über Social Media an uns wenden. Wir sind auf Facebook (http://to.philips/6182GCna0) und Twitter (http://to.philips/6183GCnaF) für Dich verfügbar. Damit wir Deine Nachricht richtig zuordnen können, würden wir Dich bitten, uns dann auch Deine persönliche Referenznummer 1093948345 mitzuteilen. Liebe Grüße Dein Philips Care-Team