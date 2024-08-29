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Geld-zurück-Garantie

Lumea IPL 9000 SeriesIPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI955/00

4.4
| (1184) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Seidig glatte Haut mit kabellosen Komfort
Unser schnellstes IPL mit SenseIQ Technologie, intelligenten Aufsätzen und der Lumea IPL-App für eine einfache und schnelle Haarentfernung am ganzen Körper. Kabellos für mehr Komfort.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Seidig glatte Haut mit kabellosen Komfort

  • SmartSkin Sensor

  • 3 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Präzision

  • Lumea IPL App

  • Mit Kabel und kabellos verwendbar

Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen

Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen

Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.

Gentle and comfortable with SenseIQ

Gentle and comfortable with SenseIQ

Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Produktrezensionen verstehen

4.4

von 5

1184

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

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Einstein06

29/08/2024

Österreich

Verifizierter Käufer

Leicht zu Hand haben

Nachdem man sich die Beschreibung gut durchgelesen hat, ist das Gerät leicht zu Handhaben. Die "Behandlung geht auch sehr schnell (Bkinione). Bin sehr zufrieden mit dem Lumea IPL.

Vorteile

Behandlung geht rasch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Rumsum

20/02/2022

Österreich

Perfekt

Sehr praktisch und die Erinnerungen sind sehr gut damit man rechtzeitig alles einträgt. Schön ist auch dass man gefragt wird, wie die Behandlung war, was für Fortschritte zu sehen sind, welche Stufe man benutzt usw… Zudem gibt es auch Anleitungsvideos wo sehr hilfreiche Tipps gegeben werden. LOVE IT

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

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Leolina

08/02/2022

Österreich

Verifizierter Käufer

Besser als erwartet

Nach der zweiten Behandlung sind die Haare nicht mehr so schnell und viel nachgewachsen. Jetzt muss ich nur noch 1 x die Woche rasieren… früher jeden 2 Tag.

Vorteile

Keine oder weniger Haare

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten

  2. Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.

  3. Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; einzelne Ergebnisse können variieren.

  4. Bezogen auf kabellose Nutzung, Behandlungsfenster und konturfolgende Aufsätze

  5. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe übersteigt nicht die zweijährige weltweite Philips Garantie.

  6. In den Niederlanden und in Österreich durchgeführte Studie mit 46 teilnehmenden Frauen: Ergebnisse nach 3 Behandlungen an Beinen, Bikinizone, Achselhöhlen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht

  7. Im Jahr 2020 in Großbritannien durchgeführte Umfrage mit 190 befragten Personen