    Ich habe Neuigkeiten über Schnuller und BPA gelesen – wie überprüfen Sie, dass Philips Avent Schnuller BPA-frei sind?

    Veröffentlicht am 21. Oktober 2025

    Alle Philips Avent Produkte sind BPA-frei. Als führende Marke für Eltern und Kinder steht die Sicherheit unserer Produkte bei Philips Avent an erster Stelle. Wir gewährleisten dies durch die vollständige Einhaltung aller geltenden Sicherheitsanforderungen, die von den Gesetzgebern weltweit festgelegt wurden, sowie durch die Einhaltung strengster Standards.

    Neuigkeiten zum Philips Avent Schnuller SCF085/60 zufolge haben wir unsere Ergebnisse geprüft und weitere Tests mit DEKRA, die weltweit größte unabhängige Organisation für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Diese Tests bestätigen auch, dass kein BPA in unseren Schnullerprodukten nachweisbar ist, einschließlich der getesteten Proben. Somit bestätigen die Test, dass sie BPA-frei sind.

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/07 , SCF094/02 , SCF094/03 , SCF094/06 , SCF094/09 , SCF094/10 , SCF094/05 , SCF094/04 , SCF094/01 , SCF094/13 , SCF094/12 , SCF094/11 , SCF093/08 , SCF075/19 , SCF376/34 , SCF376/33 , SCF376/32 , SCF376/30 , SCF376/29 , SCF376/28 , SCF376/26 , SCF376/25 , SCF376/24 , SCF349/58 , SCF349/57 , SCF349/56 , SCF349/55 , SCF080/23 , SCF080/24 , SCF080/25 , SCF080/26 , SCF080/27 , SCF080/28 , SCF349/53 , SCF349/51 , SCF349/50 , SCF349/49 , SCF349/48 , SCF349/47 , SCF349/46 , SCF099/28 , SCF099/27 , SCF099/26 , SCF091/45 , SCF091/49 , SCF091/50 , SCF091/52 , SCF091/53 , SCF092/06 , SCF093/02 , SCF093/03 , SCF093/04 , SCF093/05 , SCF093/06 , SCF093/07 , SCF087/24 , SCF087/25 , SCF087/26 , SCF087/27 , SCF087/28 , SCF075/11 , SCF075/12 , SCF075/13 , SCF075/14 , SCF075/15 , SCF075/16 , SCF075/17 , SCF075/18 , SCF091/37 , SCF091/38 , SCF091/39 , SCF091/40 , SCF091/41 , SCF091/42 , SCF091/43 , SCF091/44 , SCF091/46 , SCF087/01 , SCF087/02 , SCF087/03 , SCF087/04 , SCF087/05 , SCF087/06 , SCF087/07 , SCF087/08 , SCF087/09 , SCF087/10 , SCF087/11 , SCF087/12 , SCF087/13 , SCF087/14 , SCF087/15 , SCF087/16 , SCF087/17 , SCF087/18 , SCF087/19 , SCF087/20 , SCF087/21 , SCF087/22 , SCF087/23 , SCF099/99 , SCF087/99 , SCF075/99 , SCF075/06 , SCF075/05 , SCF075/09 , SCF085/70 , SCF349/26 , SCF085/69 , SCF075/00 , SCF075/04 , SCF075/02 , SCF075/08 , SCF075/01 , SCF075/03 , SCF075/07 , SCF085/28 , SCF093/01 , SCF376/23 , SCF085/21 , SCF085/31 , SCF085/24 , SCF085/40 , SCF085/30 , SCF085/34 , SCF085/38 , SCF085/58 , SCF085/59 , SCF085/60 , SCF085/61 , SCF085/65 , SCF085/66 , SCF091/05 , SCF091/17 , SCF091/31 , SCF091/32 , SCF091/33 , SCF091/34 , SCF091/35 , SCF091/36 , SCF349/18 , SCF349/19 , SCF349/22 , SCF349/24 , SCF376/07 , SCF376/13 , SCF376/14 , SCF376/17 , SCF376/18 , SCF376/19 , SCF085/63 , SCF349/43 , SCF099/20 , SCF099/22 , SCF099/21 , SCF099/90 , SCF091/03 , SCF091/04 , SCF080/04 , SCF223/01 , SCF222/04 , SCF080/03 , SCF080/01 , SCF080/02 , SCF085/04 , SCF085/03 , SCF085/02 , SCF085/01 , SCF080/07 , SCF080/17 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/08 , SCF080/09 , SCF080/10 , SCF080/11 , SCF080/12 , SCF080/18 , SCF085/12 , SCF085/05 , SCF085/20 , SCF085/06 , SCF085/13 , SCF085/11 , SCF085/14 , SCF085/19 , SCF085/15 , SCF085/18 , SCF085/17 , SCF085/16 , SCF222/02 , SCF222/01 , SCF223/02 , SCF223/03 , SCF223/04 , SCF228/01 , SCF092/01 , SCF224/01 , SCF092/51 , SCF416/03 , SCF529/01 , SCF528/01 , SCF416/02 , SCF522/01 , SCF527/01 , SCF349/10 , SCF349/01 , SCF349/11 , SCF349/12 , SCF349/13 , SCF349/14 , SCF349/15 , SCF349/21 , SCF376/01 , SCF376/10 , SCF376/11 , SCF376/12 , SCF376/20 , SCF376/21 , SCF376/22 , SCF416/51 , SCF416/01 , SCF348/12 , SCF348/13 , SCF348/11 , SCF348/14 , SCF213/22 , SCF342/23 , SCF211/20 , SCF210/21 , SCF210/20 , SCF342/21 , SCF212/22 , SCF245/22 , SCF085/00 , SCF244/00 , SCF345/20 , SCF344/22 , SCF344/21 , SCF344/20 , SCF343/22 , SCF343/20 , SCF342/22 , SCF342/20 , SCF245/20 , SCF244/23 , SCF244/22 , SCF244/21 , SCF244/20 , SCF345/22 , SCF344/23 , SCF212/23 , SCF220/23 , SCF223/20 , SCF226/22 , SCF212/20 , SCF227/22 , SCF222/21 , SCF212/21 , SCF222/20 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

