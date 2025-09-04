Für eine optimale Schneideleistung und eine ideale Gleitfähigkeit empfiehlt sich ein Austauschen der Folie alle 12 Monate oder wenn das Gerät nicht mehr die gewünschten Ergebnisse beim Rasieren und Trimmen liefert. Ersetzen Sie die Folie immer durch eine Original-Folie von Philips.
Je nach Nutzungsverhalten kann die genaue Lebensdauer der Folie variieren. Ähnlich wie bei einer manuellen Klinge wird die Folie mit der Zeit stumpfer, was zu einer verringerten Rasierleistung führen kann. Außerdem kann es sich beim Rasieren und Trimmen vermehrt anfühlen, als ob Haare ausgerissen werden. Je nachdem, wie zufrieden Sie mit der Leistung der Folie sind, kann es sein, dass Sie Ihre Folie früher oder später als angegeben austauschen möchten.
Wann muss ich die Folie an meinem LadyShaver austauschen?
Veröffentlicht am 04 September 2025
Gut zu wissen
- Tauschen Sie die Scherfolie sofort aus, wenn sie beschädigt ist.
- Die Dichte und Dicke Ihrer Haare beeinflussen die Lebensdauer der Scherfolie.
- Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Folie kann dazu beitragen, die Lebensdauer zu maximieren und eine optimale Rasierleistung sicherzustellen. Reinigen Sie Ihren Philips LadyShaver nach jedem Gebrauch, um Haare und Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahren Sie Ihren LadyShaver mit angebrachtem Kammaufsatz oder Schutzkappe auf, um die Folie vor versehentlicher Beschädigung zu schützen.