Philips Support Wie reinige ich meinen Philips LadyShaver?

Ihr Philips LadyShaver muss regelmäßig gereinigt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Haare oder Schmutz können im Gerät festsitzen und dessen Leistung beeinträchtigen. Reinigen Sie den Rasierer nach jedem Gebrauch gründlich und waschen Sie Haare oder Rückstände vollständig weg. Schützen Sie die Folie, indem Sie während der Aufbewahrung eine Kappe oder einen Kammaufsatz anbringen.



Die Verwendung von Reinigungswerkzeugen wie Bürsten, Tüchern usw. oder chemischen Flüssigkeiten kann zu einer frühen sichtbaren Abnutzung führen.



Klopfen Sie die Scherfolie zum Reinigen oder Trocknen nicht gegen eine harte Oberfläche, wie das Waschbecken. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.



Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen zur Reinigung:

Pusten Sie nach jedem Gebrauch die restlichen Haare von der Folie.

Entfernen Sie die Folie und die Schneideeinheit sowie die im Rasieraufsatz angesammelten Haare und spülen Sie ihn anschließend ab.

Wenn der Rasieraufsatz gründlicher gereinigt werden muss, verwenden Sie ein Seifenbad mit milder Seife, setzen Sie den Rasieraufsatz wieder auf das Handstück und halten Sie den Rasieraufsatz für einige Sekunden in das Wasser, während der Rasierer eingeschaltet ist, und spülen ihn gründlich mit Wasser ab.

An der Luft trocknen lassen

Bewahren Sie das Produkt sicher auf und schützen Sie die Folie vor äußeren Einwirkungen oder Stößen, indem Sie eine Kappe oder einen Kammaufsatz anbringen.

Weitere Informationen zur Reinigung und Wartung Ihres LadyShavers finden Sie im Video unten.