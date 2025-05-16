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    Philips Support

    Wie sollte ich abgepumpte Muttermilch aufbewahren?

    Veröffentlicht am 16. Mai 2025

    Sie können Muttermilch bis zu 4 Tage lang im Kühlschrank (unter 4 ⁰C) oder 6-12 Monate lang in einer Philips Avent Flasche, einem Milchbehälter oder einem Muttermilchbeutel im Gefrierschrank (unter -18 ⁰C) aufbewahren. Für die langfristige Lagerung sollte die Milch tiefgefroren sein (unter -20 ⁰C).

    Wenn Sie Muttermilch unterwegs mitnehmen, verbrauchen Sie sie innerhalb von 4 Stunden.

    Unten finden Sie Informationen zu empfohlenen Lagertemperaturen sowie Hinweise, wo Zubehör zur Aufbewahrung erhältlich ist.

    Empfohlene Aufbewahrungstemperaturen für Muttermilch

     

    Ort

    Temperatur

    Maximale Lagerdauer

    Raum

    Bis zu 25 °C

    4 Stunden

    Kühlschrank

    < 4 °C

    4 Tage

    Gefrierschrank

    < -18 °C (je kälter, desto besser)

    6-12 Monate

    Quelle:

    https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

    Wo Sie Zubehör zur Aufbewahrung von Muttermilch kaufen können

    Sie können Flaschen, Milchbehälter und Muttermilchbeutel unter www.philips.com/AVENT bestellen bestellen oder sich an den Philips Kundendienst in Ihrem Land wenden.

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

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