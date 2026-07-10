Wann sollte ich eine Milchpumpe kaufen?

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Wir empfehlen Ihnen, mit dem Kauf einer Milchpumpe bis kurz vor dem Geburtstermin oder vorzugsweise bis nach der Geburt zu warten, wenn Sie Ihre Stillroutine etabliert haben.
Ihr Körper durchläuft während Schwangerschaft und Geburt viele Veränderungen und jedes Baby hat unterschiedliche Trinkgewohnheiten. Daher ist es deutlich einfacher, das am besten für Sie geeignete Milchpumpenmodell auszuwählen, wenn Ihr Baby da ist.
Wir empfehlen Ihnen, sich frühzeitig über die verschiedenen Milchpumpen von Philips Avent zu informieren. Rufen Sie dazu philips.com > Pflege für Mutter und Kind > Milchpumpen und Brustpflege auf.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF532/11 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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