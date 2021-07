Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Ihren Smoothie bzw. Ihre Zutaten kalt zu halten:

Sie können den voreingestellten Mixmodus verwenden oder die Mixzeit im manuellen Mixmodus verkürzen, um die Konsistenz zu beeinflussen und Erwärmung zu vermeiden.

Geben Sie all Ihre Zutaten (einschließlich Flüssigkeiten) vor dem Mixen in den Kühlschrank.

* Frieren Sie feste Zutaten ein, oder geben Sie vier bis sechs Eiswürfel in Ihren Mixbecher.