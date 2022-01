Die Philips GoPure Autoluftreiniger verfügen über ein leistungsstarkes, effizientes und schnell wirkendes Luftfiltersystem. Die 3-stufige Filterung ist eine Kombination aus einem reinigungsfähigen Vorfilter und einem HESA- und HEPA-Filter, die ihn zum perfekten Schutz vor schädlichen Partikeln wie Verschmutzung, giftigen Gasen, Allergie auslösenden Pollen und sogar in der Luft befindlichen Bakterien und Viren machen. Unabhängig von der Airmid Healthgroup zertifiziert. Die SelectFilter Plus Technologie entfernt bis zu 90 % der Pollenallergene in der Luft*.



