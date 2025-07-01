Mein Philips Airfryer macht ein Geräusch

Wenn Ihr Philips Airfryer ein Geräusch von sich gibt, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt, um zu erfahren, wie Sie dieses Problem ganz einfach selbst beheben können.
Wenn das Geräusch so klingt, als ob sich ein Lüfter sehr schnell dreht, ist das normal.
Der Philips Airfryer verfügt über einen Lüfter im Inneren des Geräts, der die internen Teile kühl hält, während das Gerät eingeschaltet ist. Dieses Geräusch kann bis zu 65 dB (Dezibel) erreichen, etwa so laut wie ein durchschnittlicher Staubsauger.
In diesem Fall können Sie beruhigt sein, es besteht kein Problem mit dem Airfryer.
Wenn das Geräusch lauter oder anders ist als das übliche Lüftergeräusch, (z. B. unrundes Laufen oder Schleifen), ist möglicherweise ein Teil lose im Philips Airfryer.
Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HD9240/90R1 , NA565/02 , HD9220/20R1 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›