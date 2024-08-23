Philips Support Meine Sonicare Zahnbürste vibriert zu stark

Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier, um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie.



Sonicare Zahnbürsten reinigen Ihre Zähne mithilfe von starken Vibrationen. Ist dies Ihre erste elektrische Zahnbürste, kann es eine Weile dauern, bis Sie sich an die Vibrationen gewöhnt haben. Probieren Sie einige der folgenden Tipps aus!

1. Reduzieren Sie die Intensität. 3000–4000 Series, ProtectiveClean 4100–4300, 5500 Series: Wählen Sie zwischen niedriger und hoher Intensität; drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter, um die Zahnbürste einzuschalten, und dann innerhalb von 2 Sekunden ein zweites Mal, um die Intensität zu ändern. Beachten Sie, dass die Standardintensität auf niedrig eingestellt ist, wenn Sie Ihre Zahnbürste zum ersten Mal verwenden. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300–7500, 6100–6700 Series: Wenn der intelligente Bürstenkopf am Handstück befestigt ist, wählt er automatisch die empfohlene Intensität aus. Wenn Sie zu einer anderen Intensitätsstufe wechseln möchten, drücken Sie beim Putzen die Modus-/Intensitätstaste. Die Intensität kann nicht geändert werden, wenn das Handstück ausgeschaltet oder angehalten ist. Je nach Zahnbürstenmodell können Sie die Intensitätsstufe anpassen. Überprüfen Sie, ob EasyStart aktiviert ist. Wenn Ihre Zahnbürste mit der EasyStart Funktion ausgestattet ist, beachten Sie, dass EasyStart standardmäßig aktiviert ist. Bei der EasyStart Funktion wird die Vibration während der ersten 14 Putzeinheiten langsam erhöht. Es kann sich anfühlen, als ob die Vibration zu Beginn geringer und am Ende des Putzzyklus stärker ist.

Sie können die EasyStart Funktion wie folgt deaktivieren: Stellen Sie die Zahnbürste auf das Ladegerät. Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, während die Zahnbürste im Ladegerät bleibt, bis Sie nach 3 Sekunden einen einzelnen Signalton hören. Lassen Sie die Ein-/Austaste gedrückt. Haben Sie immer noch Probleme mit Ihrer Zahnbürste?

Wenn keiner dieser Tipps hilft, ist Ihre Zahnbürste möglicherweise innen beschädigt. Wir empfehlen Ihnen, eine Reparatur oder einen Umtausch für Ihre Zahnbürste anzufordern, indem Sie .



Haben Sie immer noch Probleme mit Ihrer Zahnbürste?Wenn keiner dieser Tipps hilft, ist Ihre Zahnbürste möglicherweise innen beschädigt. Wir empfehlen Ihnen, eine Reparatur oder einen Umtausch für Ihre Zahnbürste anzufordern, indem Sie hier klicken