Meine Sonicare Zahnbürste macht laute Geräusche

Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier, um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie. Wenn Ihre Zahnbürste laute Geräusche macht, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.
Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Alternativ können Sie sich das untenstehende Video ansehen, um das Problem zu beheben.
Sonicare Zahnbürsten reinigen Ihre Zähne mithilfe von starken Vibrationen. Das erzeugte Geräusch ist lauter als bei einer Handzahnbürste. Ist dies Ihre erste elektrische Zahnbürste, kann es eine Weile dauern, bis Sie sich an das Putzen mit einer elektrischen Zahnbürste gewöhnt haben.
Wenn Sie Ihre Zahnbürste ohne Bürstenkopf einschalten, ist sie lauter. Stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf immer ordnungsgemäß an Ihrer Zahnbürste befestigt ist.
Wenn Ihre Zahnbürste ein ungewöhnlich lautes Geräusch macht, ist möglicherweise ein loser Bürstenkopf der Grund. Stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf fest auf dem Handstück sitzt und nicht lose ist. Zwischen Handstück und Bürstenkopf verbleibt je nach Vibration ein kleiner Spalt.
Es kann auch bedeuten, dass Ihr Bürstenkopf abgenutzt ist. Wir empfehlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszutauschen. Sie können einen neuen Bürstenkopf in unserem Online-Shop erwerben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus: Schritt 1: Entfernen Sie den Bürstenkopf vom Handstück. Schritt 2: Schalten Sie Ihre Zahnbürste ein.
Macht die Zahnbürste immer noch laute oder ungewöhnliche Geräusche?