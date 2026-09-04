Philips Support Mein Philips Nasenhaartrimmer funktioniert nicht

Wenn der Nasenhaartrimmer nicht funktioniert oder sich nicht einschalten lässt, kannst du die wahrscheinliche Ursache mit dieser einfachen Methode ermitteln.

Drehe den Trimmkopf des Nasenhaartrimmers, um ihn vom Handstück abzunehmen, und schalte anschließend den Trimmer ein.

Dreht sich der kleine Stift oben am Handstück, wenn der Trimmkopf abgenommen ist?

Überprüfe den Trimmkopf auf Anzeichen von Beschädigungen und reinige ihn anschließend gründlich gemäß den nachstehenden Anweisungen.

Passiert nichts, auch wenn der Trimmer ohne aufgesetzten Trimmkopf eingeschaltet wird?

Viele Philips Nasenhaartrimmer werden mit nicht wiederaufladbaren Batterien betrieben, die von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden müssen. Tausche die Batterie aus und versuche es anschließend erneut. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, lies dir den nachstehenden Abschnitt "Benötigst du weitere Unterstützung?" durch.

Gründliche Reinigung von Philips Nasenhaartrimmern Stelle den Trimmer einfach kopfüber in ein Glas oder ein anderes hohes, schmales Gefäß mit ausreichend lauwarmem Wasser, sodass der metallische Teil der Schneidezähne vollständig eingetaucht ist. Das Handstück des Nasenhaartrimmers darf nie in Wasser eingetaucht werden. Nachdem du den Trimmkopf 30 Minuten lang eingeweicht hast,, spüle ihn unter fließendem warmem Wasser ab und versuche anschließend, den Trimmer einzuschalten. Benötigen Sie weitere Unterstützung? Wenn keiner dieser Tipps hilft, ist der Nasenhaartrimmer möglicherweise im Inneren beschädigt. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch anzufordern. 3. Tauschen Sie die Batterie aus. Wenn Sie einen Nasenhaartrimmer besitzen, der mit AA-Einwegbatterien betrieben wird, ist es möglich, dass diese ersetzt werden müssen. Ersetzen Sie einfach die Batterie durch eine neue, um dieses Problem zu beheben. Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, dass die Batteriepole + und - in die richtige Richtung zeigen. Dies ist auf dem Batteriefach angegeben. 4. Reinigen Sie die Schneideeinheit. Wenn Sie überprüft haben, dass Ihr Philips Nasenhaartrimmer vollständig aufgeladen ist und er immer noch nicht funktioniert, ist er möglicherweise verschmutzt und die Schneideeinheit blockiert. Wir empfehlen, den Nasenhaartrimmer für eine optimale Leistung nach jedem Gebrauch zu reinigen.



Befolgen Sie dazu die unten stehenden Hinweise zur Reinigung: Spülen Sie den Trimmeraufsatz des Nasenhaartrimmers mit lauwarmen Wasser ab. Schalten Sie den Nasenhaartrimmer nach 15 Sekunden ein und schalten Sie ihn nach 5 Sekunden wieder aus. Führen Sie diesen Vorgang mehrmals aus. Wenn sich das Problem durch Abspülen des Trimmeraufsatzes nicht beheben lässt, weichen Sie den Trimmeraufsatz ein paar Minuten in einem Glas mit warmem Wasser ein. Vergewissern Sie sich, dass der Griff nicht eingetaucht wird, da dies das Innere des Geräts beschädigen kann. Wiederholen Sie Schritt 1. Wenn dies nicht hilft, nehmen Sie den Aufsatz für den Nasenhaartrimmer ab und legen Sie ihn 30 Minuten lang ins Wasser. Bringen Sie den Aufsatz wieder an und wiederholen Sie Schritt 1. Wenn der Trimmer wieder betriebsbereit ist, schütteln Sie überschüssiges Wasser vorsichtig ab und lassen Sie den Trimmer an der Luft trocknen. Reinigen Sie den Nasenhaartrimmer nach jedem Gebrauch und ölen Sie den Trimmeraufsatz alle sechs Monate mit einem Tropfen des im Lieferumfang enthaltenen Öls oder Nähmaschinenöls, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Haben Sie immer noch Probleme mit Ihrem Nasenhaartrimmer? Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihr Nasenhaartrimmer einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihren Nasenhaartrimmer anzufordern.