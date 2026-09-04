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Mein Philips Nasenhaartrimmer funktioniert nicht

Wenn der Nasenhaartrimmer nicht funktioniert oder sich nicht einschalten lässt, kannst du die wahrscheinliche Ursache mit dieser einfachen Methode ermitteln.

Drehe den Trimmkopf des Nasenhaartrimmers, um ihn vom Handstück abzunehmen, und schalte anschließend den Trimmer ein.

Dreht sich der kleine Stift oben am Handstück, wenn der Trimmkopf abgenommen ist? 
Überprüfe den Trimmkopf auf Anzeichen von Beschädigungen und reinige ihn anschließend gründlich gemäß den nachstehenden Anweisungen.

Passiert nichts, auch wenn der Trimmer ohne aufgesetzten Trimmkopf eingeschaltet wird?
Viele Philips Nasenhaartrimmer werden mit nicht wiederaufladbaren Batterien betrieben, die von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden müssen. Tausche die Batterie aus und versuche es anschließend erneut. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, lies dir den nachstehenden Abschnitt "Benötigst du weitere Unterstützung?" durch. 

Den Trimmkopf drehen und vom Handstück abnehmen

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: MG9531/15 , MG7962/30 , MG9540/15 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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