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TT2000/43
BG3027/03R1
BG3027/05
BG5021/15
BG5021/16R1
BG7025/13
BG7025/15R1
BG5020/13
BG3010/13
BG3010/15
Passend für die BodyGroom S3000er Serie
Passend für die BodyGroom S5000er Serie
Passend für die BodyGroom S7000er Serie
Passend für Click & Style (S500/700)
100 % wasserdicht für eine einfache Verwendung und Reinigung
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Scherfolie zum Schutz der Haut beim Rasieren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.
3.5
von 5
591
Bewertungen
Prince75
11/10/2014
Österreich
Sehr gutes Rasierergebnis - Direkter Netzanschluss am Gerät wäre wünschenswert
Das Gerät ermöglicht ein sehr gutes Körper-Shavingergebnis auch bei langen, dichten Haaren. Schnelle Rasiergeschwindigkeit. Ein direkter Netzanschluss an dem Rasierer wäre wünschenswert, für einen optimalen Durchzug bei nicht voll geladenem Akku.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Simon777
15/06/2014
Österreich
Gut, handlich.
Ich habe mir den Philips TT2040/32 vor ein paar Tagen gekauft. Grund für die Entscheidung war die durchaus positiven Bewertungen im Internet. Habe das Gerät ausgepackt. Der Akku war geladen. Mit der Grundladung schaffte ich es meine Brust, Bauch, ganze Arme und Beine zu trimern. Ich konnte dann noch meine Brust und Bauch rasieren. Dann war der Akku leer. Nach einer Stunde Ladezeit konnte ich dann den Rest rasieren und schlampig rasierte Stellen nochmals bearbeiten. Die Qualität ist für einen Elektrorasierer hervorragend. Bei kurzen Haaren erzielt man das beste Ergebnis wenn der Rasierer senkrecht zur Haut hin und her bewegt wird. Starkes drücken bringt nichts. Habe eine Nassrasur noch nicht versucht. Habe heute versucht, meine Achseln und Intimbereich zu bearbeiten. Dazu muss ich gestehen, dass eine Nassrasur mit Einwegrasierern viel gründlicher und wahrscheinlich schneller ist. Kurzgesagt: Ein gelungenes Gerät. Es ist sehr handlich, nicht zu schwer und mit der Ladestation ideal zum Reisen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Philipós
16/07/2013
Österreich
Top Gerát gegen Körperhaare
Ich bin absolut zufrieden. Mit einer Aufladung kann bestimmt 4-5 mal benutzt werden. Schneidet sauber und man kann überal hinlangen. Mit sanfter Behandlung kann mann die Empfindliche Bereiche ohne Problem und schnell bearbeiten. Keine Verletztung! Die zwei Verwendungen von schneiden und rasieren auf der andere Seite ist sehr praktisch! Leider gibt es keine Reiseetui dazu! Deswegen Design minus 1 Stern.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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