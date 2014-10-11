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  • Ersatzscherfolie zum Trimmen und Rasieren
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Bodygroom replacement foilErsatzscherfolie

TT2000/43

3.5
| (591) Bewertungen
Ersatzscherfolie zum Trimmen und Rasieren
Ersatzscherfolie TT2000/51 für die Philips BodyGroom 3000er, 5000er und 7000er Serien
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Wechseln Sie die Scherfolie alle 12 Mon. für ein optimales Ergebnis

Ersatzscherfolie zum Trimmen und Rasieren

  • Passend für die BodyGroom S3000er Serie

  • Passend für die BodyGroom S5000er Serie

  • Passend für die BodyGroom S7000er Serie

  • Passend für Click & Style (S500/700)

100 % wasserdicht für eine Verwendung unter der Dusche und eine leichte Reinigung

100 % wasserdicht für eine Verwendung unter der Dusche und eine leichte Reinigung

100 % wasserdicht für eine einfache Verwendung und Reinigung

Mehr Sicherheit und weniger Hautirritationen für eine komfortable Ganzkörperrasur

Mehr Sicherheit und weniger Hautirritationen für eine komfortable Ganzkörperrasur

Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Scherfolie zum Schutz der Haut beim Rasieren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.5

von 5

591

Bewertungen

11/10/2014

Österreich

Österreich

Sehr gutes Rasierergebnis - Direkter Netzanschluss am Gerät wäre wünschenswert

Das Gerät ermöglicht ein sehr gutes Körper-Shavingergebnis auch bei langen, dichten Haaren. Schnelle Rasiergeschwindigkeit. Ein direkter Netzanschluss an dem Rasierer wäre wünschenswert, für einen optimalen Durchzug bei nicht voll geladenem Akku.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst

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Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst

15/06/2014

Österreich

Österreich

Gut, handlich.

Ich habe mir den Philips TT2040/32 vor ein paar Tagen gekauft. Grund für die Entscheidung war die durchaus positiven Bewertungen im Internet. Habe das Gerät ausgepackt. Der Akku war geladen. Mit der Grundladung schaffte ich es meine Brust, Bauch, ganze Arme und Beine zu trimern. Ich konnte dann noch meine Brust und Bauch rasieren. Dann war der Akku leer. Nach einer Stunde Ladezeit konnte ich dann den Rest rasieren und schlampig rasierte Stellen nochmals bearbeiten. Die Qualität ist für einen Elektrorasierer hervorragend. Bei kurzen Haaren erzielt man das beste Ergebnis wenn der Rasierer senkrecht zur Haut hin und her bewegt wird. Starkes drücken bringt nichts. Habe eine Nassrasur noch nicht versucht. Habe heute versucht, meine Achseln und Intimbereich zu bearbeiten. Dazu muss ich gestehen, dass eine Nassrasur mit Einwegrasierern viel gründlicher und wahrscheinlich schneller ist. Kurzgesagt: Ein gelungenes Gerät. Es ist sehr handlich, nicht zu schwer und mit der Ladestation ideal zum Reisen.

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Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst

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16/07/2013

Österreich

Österreich

Top Gerát gegen Körperhaare

Ich bin absolut zufrieden. Mit einer Aufladung kann bestimmt 4-5 mal benutzt werden. Schneidet sauber und man kann überal hinlangen. Mit sanfter Behandlung kann mann die Empfindliche Bereiche ohne Problem und schnell bearbeiten. Keine Verletztung! Die zwei Verwendungen von schneiden und rasieren auf der andere Seite ist sehr praktisch! Leider gibt es keine Reiseetui dazu! Deswegen Design minus 1 Stern.

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