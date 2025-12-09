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  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
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Bodygroom Series 5000Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich

BG5021/15

4.2
| (632) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
Die 5000er Serie wurde dazu entwickelt, Haare zu entfernen und Ihre Haut zu schonen, auch an schwer zu erreichenden Stellen, wie z.B. dem Rücken. Sie können den hautschonenden Rasierer mit 2D-Konturenanpassung oder den Trimmer mit den Kammaufsätzen in 2, 3 oder 5 mm Länge verwenden.
Alle Vorteile anzeigen
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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

2D-Konturenanpassung mit Hautschutztechnologie

Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.

  • 5 aufsteckbare Kammaufsätze (2, 3, 5, 7 mm)

  • Rasierer mit 2D-Konturenanpassung

  • 61 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen

  • Bis zu 5 Jahre Garantie

Ganzkörperpflege mit nur einem Produkt

Ganzkörperpflege mit nur einem Produkt

Jetzt können Sie sich mit nur einem Tool am ganzen Körper rasieren und trimmen. Dieser Philips Bodygroom für Männer schneidet Haare in drei verschiedenen Längen für saubere und gleichmäßige Ergebnisse auf dem Rücken, den Schultern, der Brust, dem Bauch, in den Achselhöhlen, an den Armen, in der Leistengegend und an den Beinen.

Rasieren und trimmen Sie auch schwer erreichbare Stellen mit dem Aufsatz für den Rücken.

Rasieren und trimmen Sie auch schwer erreichbare Stellen mit dem Aufsatz für den Rücken.

Bequeme Rückenhaarentfernung: Dieser Aufsatz wurde speziell für die bequeme Entfernung von Rückenhaar entwickelt.

Sichere und komfortable Rasur bei empfindlicher Haut

Sichere und komfortable Rasur bei empfindlicher Haut

Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Folie, die Ihre Haut beim Rasieren vor Schnittverletzungen schützt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

632

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

09/12/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

man kann jedes Haar am ganzen Körper wegrasieren !

Funktioniert wie ich es von Philips erwartet habe - also bestens !

Vorteile

man kann, wenn man will, mit diesem Produkt alle Haare am Körper wegrasieren !

Nachteile

bis jetzt noch keine aufgefallen !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst

05/02/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Hält was es verspri ht

Meine Bedürfnisse sind mit diesem Gerät zu 100% abgedeckt. Man erreicht mit der ausklappbaren Verlängerung alle Körperstellen. Schnelle Ladezeit. Akkuladung hält lange. Nach zwei Monaten dehr zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

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Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

27/07/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

sehr gutes philipsprodukt

hochwertiges produkt, guter akku und vor allem, es verletzt auch die empfindlichsten stellen nicht!

Vorteile

gutes preisleistungsverhältnis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 

  1. Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.