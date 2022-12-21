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1 Kammaufsatz, 3 mm
Rasierer mit 2D-Konturenanpassung
50 Minuten Akkubetrieb
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Folie, die Ihre Haut beim Rasieren vor Schnittverletzungen schützt.
Schneiden Sie Haare, die in jede Richtung wachsen, mit dem bidirektionalen Trimmer und dem 3 mm-Kammaufsatz. Für dichteres Haar wird ein Vortrimmen empfohlen.
Ihr Nass- und Trockenrasierer ist vollständig wasserdicht, sodass Sie ihn unter der Dusche oder auch außerhalb der Dusche verwenden und leicht reinigen können. Für optimale Ergebnisse vor dem Duschen auf trockenem Haar verwenden.
4.1
von 5
742
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Höcope
21/12/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
einfache Handhabe, funktioniert sehr gut
schöne Haptik, nicht zu groß, schmerzt nicht, reißt auch kleine Härchen nicht aus - alles bestens
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
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herbs5
22/05/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Tut, was er soll
Reduziert auf das Wesentliche. Und das funktioniert perfekt. Schnelle Ladezeit, lange Akudauer.
Vorteile
In der Dusche verwendbar.
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Erfan1382
25/03/2021
Österreich
Bodygroom series 3000 Wasserfester Bodygroomer
Meine Bewertung für Philips Bodygroom series 3000 Wasserfester Bodygroomer BG3015/15 Hautfreundlicher Rasierer 3 Kammaufsätze, 3, 5, 7 mm 50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
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Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.