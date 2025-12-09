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3 aufsteckbare Kammaufsätze, 3, 5, 7 mm
Rasierer mit 2D-Konturenanpassung
60 Min. Akkubetrieb, 1 Std. Ladezeit
Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen
Jetzt können Sie sich mit nur einem Tool am ganzen Körper rasieren und trimmen. Dieser Philips Bodygroom für Männer schneidet Haare in drei verschiedenen Längen für saubere und gleichmäßige Ergebnisse auf dem Rücken, den Schultern, der Brust, dem Bauch, in den Achselhöhlen, an den Armen, in der Leistengegend und an den Beinen.
Bequeme Rückenhaarentfernung: Dieser Aufsatz wurde speziell für die bequeme Entfernung von Rückenhaar entwickelt.
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Folie, die Ihre Haut beim Rasieren vor Schnittverletzungen schützt.
4.2
von 5
632
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Kaku1
09/12/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
man kann jedes Haar am ganzen Körper wegrasieren !
Funktioniert wie ich es von Philips erwartet habe - also bestens !
Vorteile
man kann, wenn man will, mit diesem Produkt alle Haare am Körper wegrasieren !
Nachteile
bis jetzt noch keine aufgefallen !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Mit Triple Protect-Rasiersystem verfasst
Hessi
05/02/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Hält was es verspri ht
Meine Bedürfnisse sind mit diesem Gerät zu 100% abgedeckt. Man erreicht mit der ausklappbaren Verlängerung alle Körperstellen. Schnelle Ladezeit. Akkuladung hält lange. Nach zwei Monaten dehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
ron111
27/07/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
sehr gutes philipsprodukt
hochwertiges produkt, guter akku und vor allem, es verletzt auch die empfindlichsten stellen nicht!
Vorteile
gutes preisleistungsverhältnis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.