4-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an überfüllten Plätzen

Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit vier Mikrofonen. Zwei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst in einem belebten Café wird Ihre Stimme klar übertragen, ohne dass Ihr Gesprächspartner von Umgebungsgeräuschen abgelenkt wird.