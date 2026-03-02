Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Weniger Lärm, mehr Komfort Weniger Lärm, mehr Komfort Weniger Lärm, mehr Komfort

      True Wireless Kopfhörer

      TAT2200BK/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Weniger Lärm, mehr Komfort

      Genießen Sie Ihren Tag mit True-Wireless-Earbuds, die leichter sind, besser sitzen und großartig klingen. Active Noise Cancelling sorgt für ungestörtes Hören, während strukturierte Ohrstöpsel die Ohrhörer bequem und sicher an ihrem Platz halten.

      Alle Vorteile ansehen

      Erhältlich in:

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      True Wireless Kopfhörer
      - {discount-value}

      True Wireless Kopfhörer

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Weniger Lärm, mehr Komfort

      • Kleine Buds. Bequeme Passform
      • Active Noise Cancelling
      • 4-Mikrofon-Technologie
      • Natürlicher Klang. Dynamischer Bass

      Großartiger Sound von den Earbuds für jeden Tag, die traumhaft passen

      Die strukturierten SecureFit Earbuds sorgen für eine Passform, der sich leichter und bequemer anfühlt, und gleichzeitig für eine gute Abdichtung für noch besseren Sound passt. Mit Funktionen wie dynamischem Bass können Sie Ihre Lieblingsmusik auch bei leiser Wiedergabe genießen.

      Hören Sie jederzeit Ihre Musik mit Active Noise Cancelling

      Active Noise Cancelling reduziert Umgebungsgeräusche, sodass Sie sich ganz auf Ihre Musik, Podcasts und Anrufe konzentrieren können. Die Option lässt sich über die Earbuds oder unsere begleitende App ein- oder ausschalten. Der Awareness-Modus sorgt dafür, dass die Geräusche von außen wieder in Szene gesetzt werden.

      4-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an überfüllten Plätzen

      Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit vier Mikrofonen. Zwei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst in einem belebten Café wird Ihre Stimme klar übertragen, ohne dass Ihr Gesprächspartner von Umgebungsgeräuschen abgelenkt wird.

      Bluetooth® Multipoint-Verbindung und einfache Kopplung

      Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.

      IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent

      Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

      Ladetasche im Taschenformat mit Tragebandöffnung

      Die kleine Ladetasche lässt sich einfach in Ihre Hosentasche stecken, oder Sie können ein Band durch die Tragebandöffnung ziehen und das Etui an Ihre Tasche oder Gürtellasche hängen. Im Mono-Modus können Sie einen Earbuds verwenden, während der andere aufgeladen wird.

      36 Stunden Wiedergabezeit mit Ladetasche

      Mit deaktiviertem Noise Canceling erhalten Sie bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit. Die intelligente Ladetasche bietet zusätzliche 30 Stunden (bei aktiviertem Noise Canceling 6 Stunden und zusätzliche 21 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 10 Minuten in der Ladetasche lang auf, um zwei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.

      Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis

      Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und erkunden können. Sie können die App auch verwenden, um dynamischen Bass zu aktivieren, verbundene Geräte zu verwalten, Firmware zu aktualisieren und vieles mehr.

      Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

      Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

      GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

      Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

      Technische Daten

      • Ton

        Frequenzbereich
        20 bis 20.000 Hz
        Lautsprecher-Durchmesser
        10 mm
        Impedanz
        16 Ohm
        Maximale Eingangsleistung
        3 mW
        Empfindlichkeit
        105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
        Treibertyp
        Dynamisch

      • Konnektivität

        Bluetooth-Version
        6,0
        Bluetooth-Profile
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximale Reichweite
        Bis zu 10  m
        Multipoint-Verbindung
        Ja
        Unterstützter Codec
        SBC

      • Außenkarton

        Länge
        43.50  cm
        Anzahl der Verpackungen
        24
        Breite
        24.50  cm
        Bruttogewicht
        2.95  kg
        Höhe
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17812 7
        Nettogewicht
        1.42  kg
        Eigengewicht
        1.53  kg

      • Komfort

        Lautstärkeregelung
        Ja
        Wasserfestigkeit
        IPX4
        Philips Headphones App Support
        Ja
        Mono-Modus für TWS
        Ja
        Firmware-Updates möglich
        Ja
        Art der Steuerung
        Angenehmes Gefühl
        Google Fast Pair
        Ja
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Innenkarton

        Länge
        11.30  cm
        Anzahl der Verpackungen
        3
        Breite
        10.40  cm
        Höhe
        10.00  cm
        Nettogewicht
        0.18  kg
        Bruttogewicht
        0.32  kg
        Eigengewicht
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17812 4

      • Leistung

        Anzahl der Akkus
        3 Stück
        Ladezeit
        2  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert)
        6 + 21  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert)
        8 + 28  Stunde(n)
        Zeit für Schnellladen
        10 mins for 2 hrs
        Akkutyp (Ladetasche)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akkutyp (Earbuds)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akkugewicht (gesamt)
        10.1  g
        Akkukapazität (Tasche)
        410  mAh
        Akkukapazität (Earbud)
        50  mAh

      • Verpackungsmaße

        Höhe
        11.2  cm
        Verpackungsart
        Karton
        Regalaufstellung
        Hängend
        Breite
        9.6  cm
        Tiefe
        3.4  cm
        Anzahl der enthaltenen Produkte
        1
        EAN
        48 95229 17812 0
        Bruttogewicht
        0.085  kg
        Nettogewicht
        0.059  kg
        Eigengewicht
        0.026  kg

      • Zubehör

        Schnellstartanleitung
        Ja
        Ohrstöpsel
        3 Paar (S, M, L)
        Ladetasche
        Ja

      • Design

        Farbe
        Schwarz
        Tragestil
        In-Ear
        Material der Ohrmuscheln
        Silikon
        Passform
        In-Ear
        In-Ear-Passform
        Silikon-Ohrstöpsel

      • Telekommunikation

        Mikrofon für Anrufe
        2 mics for each side

      • Abmessungen

        Abmessungen der Ladetasche (B x T x H)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Gesamtgewicht
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20821 6

      • ANC-Funktionen

        ANC-Technologie
        FF
        Awareness-Modus
        Ja
        Mikrofon für ANC
        2 Mikrofone
        ANC (Active Noise Cancelling)
        Ja

      • Sprachassistent

        Kompatible Sprachassistenten
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivierung des Sprachassistenten
        Multifunktionstaste
        Unterstützt Sprachassistent
        Ja

      • Nachhaltigkeit

        Plastikhülle
        enthält 55 % GRS-zertifiziertes recyceltes Polycarbonat TE-00132492

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.