TAT2200BK/00
Weniger Lärm, mehr Komfort
Genießen Sie Ihren Tag mit True-Wireless-Earbuds, die leichter sind, besser sitzen und großartig klingen. Active Noise Cancelling sorgt für ungestörtes Hören, während strukturierte Ohrstöpsel die Ohrhörer bequem und sicher an ihrem Platz halten.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
True Wireless Kopfhörer
Gesamtzeit
Die strukturierten SecureFit Earbuds sorgen für eine Passform, der sich leichter und bequemer anfühlt, und gleichzeitig für eine gute Abdichtung für noch besseren Sound passt. Mit Funktionen wie dynamischem Bass können Sie Ihre Lieblingsmusik auch bei leiser Wiedergabe genießen.
Active Noise Cancelling reduziert Umgebungsgeräusche, sodass Sie sich ganz auf Ihre Musik, Podcasts und Anrufe konzentrieren können. Die Option lässt sich über die Earbuds oder unsere begleitende App ein- oder ausschalten. Der Awareness-Modus sorgt dafür, dass die Geräusche von außen wieder in Szene gesetzt werden.
Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit vier Mikrofonen. Zwei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst in einem belebten Café wird Ihre Stimme klar übertragen, ohne dass Ihr Gesprächspartner von Umgebungsgeräuschen abgelenkt wird.
Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.
Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.
Die kleine Ladetasche lässt sich einfach in Ihre Hosentasche stecken, oder Sie können ein Band durch die Tragebandöffnung ziehen und das Etui an Ihre Tasche oder Gürtellasche hängen. Im Mono-Modus können Sie einen Earbuds verwenden, während der andere aufgeladen wird.
Mit deaktiviertem Noise Canceling erhalten Sie bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit. Die intelligente Ladetasche bietet zusätzliche 30 Stunden (bei aktiviertem Noise Canceling 6 Stunden und zusätzliche 21 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 10 Minuten in der Ladetasche lang auf, um zwei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und erkunden können. Sie können die App auch verwenden, um dynamischen Bass zu aktivieren, verbundene Geräte zu verwalten, Firmware zu aktualisieren und vieles mehr.
Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.
Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.
