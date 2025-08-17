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Eingestellt
NanoTech DualPrecision-Klingen
Hochpräzises Federungssystem
Digitaler Top-Spin-Motor
SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung
Mit bis zu 150.000 Schneidevorgängen pro Minute liefern die Dual Precision Nanotech-Klingen ein spürbar glattes Ergebnis. Die 72 selbstschärfenden Klingen sind mit Nano-Partikeln verstärkt und haben extra scharfe und langlebige Klingen für Präzision zu jeder Zeit.
Um ein Ziepen und unangenehmes Gefühl zu vermeiden, verfügt der Philips S9000 Prestige über ein hochpräzises Federungssystem, das die perfekte Klingenposition für maximale Schnittpräzision gewährleistet.
Maximale Beweglichkeit für maximale Effizienz sorgt der fortschrittlichste Digitalmotor von Philips für eine präzise Rasur, unabhängig von der Gesichtskontur oder der Haardichte.
4.5
von 5
2775
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Hawaihansi
17/08/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
50
Alles besser als vorher mit den alten Philips 5000
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
PC007
03/05/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Der perfekte rasierer
Rasiert perfekt seht hautschonend und weitaus besser als das braunprodukt
Vorteile
Rasiert perfekt
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
täglicher User
13/04/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden.
Super Rasierapparat. Leise und gründlich. Bin super zufrieden.
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
756 Bewertungen von 7 Friseuren mit 108 Kunden in Deutschland