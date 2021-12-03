Shaver S9000 Prestige

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  • So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
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Shaver S9000 PrestigeErsatz-Scherköpfe

SH98/70

3.9
| (38) Bewertungen
So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Series 9000 Prestige kompatibel.
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Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

  • NanoTech-Präzisionsklingen

  • Passend für SP981X, SP982X und SP986X

Ersatzscherkopf für S9000 Prestige

Ersatzscherkopf für S9000 Prestige

SH98 Ersatzscherköpfe sind mit allen S9000 Prestige Rasierern mit rundem Scherkopf (SP981X, SP982X und SP986X) kompatibel. Sie sind nicht mit den eckigen S9000 Prestige Rasierern (SP983X, SP984X, SP987X und SP988X) kompatibel, die stattdessen den Nachfolger SH91 verwenden. Die SH91 Ersatzscherköpfe sind mit allen S9000 Prestige Rasierern sowie eckigen und runden Scherköpfen kompatibel.

Einfaches Ersetzen

Einfaches Ersetzen

1. Nehmen Sie den oberen Teil der Schereinheit ab. 2. Setzen Sie die neue Scherkopfhalterung ein. 3. Halten Sie zum Zurücksetzen des Rasierers den Ein-/Ausschalter mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.

Die einfachste Methode für die ideale Wartung Ihres Rasierers

Die einfachste Methode für die ideale Wartung Ihres Rasierers

Die verbesserte Lösung macht die Wartung Ihres Philips Rasierers einfacher als je zuvor. Damit können Sie die neuen Scherköpfe in nur zwei Schritten einsetzen – somit werden eine gründliche Reinigung des Rasierers und eine optimale tägliche Rasur sichergestellt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

38

Bewertungen

03/12/2021

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach anzubringen

Hier hat man für einen anständigen Preis ein gutes Gerät wieder ausgewertet. Tolle Sache.

Vorteile

Fpr wenig Geld ein neues Gerät

Nachteile

Keine

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe verfasst

25/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Der beste den ich von Philips hatte

Wo ich mir nicht richtig sicher bin,soll ich den S9000 immer gleich wieder auf die Ladeschale legen denn er wird dann sofort wieder aufgeladen.Man sagt ja eigentlich,den Akku soll mal bis auf null runtergefahren ,das wäre für die Lebensdauer des Akkus gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe verfasst

06/03/2019

Deutschland

Deutschland

Hat mich sehr überzeugt

Ein rundum gelungener Rasierer mit sehr guter Leistung auch bei mehrtägigen nicht rasieren. Sehr gute Rasur und keine bzw. sehr wenige Irritationen der Haut am Anfang. Schnelle Rasur und Aufladen des Gerätes Ich bin sehr zufrieden damit und werde ihn weiterempfehlen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe verfasst

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Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe verfasst

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