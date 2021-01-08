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Eingestellt
SHP8900/00
Bestechend klarer Sound
Komfortabler und komplett anpassbarer Kopfhörer mit Neodym-Lautsprechertreiber für bestechend klaren Sound und einen sehr breiten Frequenzgang
Absolute Präzision
Der 50 mm Lautsprechertreiber kombiniert hoch empfindliche Mylar-Membranen mit der Leistung von Neodym-Magneten für einen kräftigen verzerrungsfreien Sound.
Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.
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3.0
von 5
6
Bewertungen
yobu
08/01/2021
United Kingdom
Oldie but Goldie!
Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)
Vorteile
Great driver, not easy to find
Nachteile
Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about
Diese Bewertung wurde für SHP8900 Hi-fi headphones verfasst
Datum der Benutzung 2019-01-08
Diese Bewertung wurde für SHP8900 Hi-fi headphones verfasst
Datum der Benutzung 2019-01-08
valentin56
15/07/2018
Sverige
Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!
Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP8900 Hi-fi headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP8900 Hi-fi headphones verfasst
Kukadziamba
02/08/2023
United Kingdom
Good sound, but bad cable
Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.
Diese Bewertung wurde für SHP8900 Hi-fi headphones verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-02
Diese Bewertung wurde für SHP8900 Hi-fi headphones verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-02