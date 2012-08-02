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Eingestellt
Für Zuhause und unterwegs
Starker Sound und federleichtes Design: Diese Stereo-Kopfhörer bieten Ihnen hochwertigen Sound und maximalen Tragekomfort für die Verwendung zu Hause und unterwegs.
Für drinnen und draußen
Das einseitige Kabel verringert eventuelles Kabelgewirr und vereinfacht die Aufbewahrung.
Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.
Die besonders weichen Bügelpolster, die farblich mit dem Ohrpolster abgestimmt sind, bieten einen perfekten Sitz auf dem Kopf ganz ohne zusätzlichen Druck.
4.8
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
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Diese Bewertung wurde für SHP5401 Stereo Headphones verfasst
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gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
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20/12/2011
Nederland
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