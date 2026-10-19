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CitiScape StradaKopfhörer mit Mikrofon

SHL5105WT/00

Klarer Klang

Innovation trifft experimentelle Straßenmode mit dem eindrucksvollen CitiScape Strada. Dieser, von aufgeweckten Stadtbewohnern inspirierte, schlanke und leichte Kopfhörer, liefert reinen Sound. Der trendige Stoffbügel gewährleistet Komfort und Stil.

Alle Vorteile anzeigen

mit leichtem Design

Klarer Klang

  • 32 mm Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Leichter Bügel

  • Flach zusammenklappbar

Engmaschige Hülle für Kopfbügel mit einem farbenfrohen Design

Engmaschige Hülle für Kopfbügel mit einem farbenfrohen Design

Der CitiScape Strada Kopfbügel ist von einer engmaschigen Stoffhülle umgeben, die durch modische Turnschuhe mit farbenfrohen Schnürsenkeln inspiriert ist – für Komfort und Eleganz, während Sie Ihre Musik genießen.

Offenes Akustik-Design für natürlichen Sound

Offenes Akustik-Design für natürlichen Sound

Das offene akustische OnEar-Design liefert natürlichen Sound. So können Sie wahrnehmen, was um Sie herum geschieht, während Sie Ihre Musik vollkommen genießen.

Leichter und schmaler Kopfbügel für einzigartigen Komfort

Leichter und schmaler Kopfbügel für einzigartigen Komfort

Der aus einem extrem dünnen und leichten Rohr gefertigte CitiScape Kopfbügel bietet hohen Komfort. Für zusätzliche Widerstandsfähigkeit ist das Design mit einem Metallstab abgerundet.

Technische Daten

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