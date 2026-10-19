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Eingestellt
SHL5105WT/00
Klarer Klang
Innovation trifft experimentelle Straßenmode mit dem eindrucksvollen CitiScape Strada. Dieser, von aufgeweckten Stadtbewohnern inspirierte, schlanke und leichte Kopfhörer, liefert reinen Sound. Der trendige Stoffbügel gewährleistet Komfort und Stil.
32 mm Treiber/geschlossen
On-Ear
Leichter Bügel
Flach zusammenklappbar
Der CitiScape Strada Kopfbügel ist von einer engmaschigen Stoffhülle umgeben, die durch modische Turnschuhe mit farbenfrohen Schnürsenkeln inspiriert ist – für Komfort und Eleganz, während Sie Ihre Musik genießen.
Das offene akustische OnEar-Design liefert natürlichen Sound. So können Sie wahrnehmen, was um Sie herum geschieht, während Sie Ihre Musik vollkommen genießen.
Der aus einem extrem dünnen und leichten Rohr gefertigte CitiScape Kopfbügel bietet hohen Komfort. Für zusätzliche Widerstandsfähigkeit ist das Design mit einem Metallstab abgerundet.
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