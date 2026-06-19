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Eingestellt
SHL4405BK/00
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.
Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.
Die weichen Ohrpolster und angewinkelten Treiber sind ideal für dauerhaften Tragekomfort.
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