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  • Ultraleicht. Großartiger Klang.
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Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB4205BK/00

3.7
| (13) Bewertungen
Ultraleicht. Großartiger Klang.
Erleben Sie schwerelose Freiheit. Frei von Kabeln, die Sie einschränken. Die kabellosen Philips Flite Hyprlite Nackenbügel-Kopfhörer sind so schlank und leicht, dass sie an den Ohren kaum zu spüren sind.
Alle Vorteile anzeigen

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

Ultraleicht. Großartiger Klang.

  • 12,2-mm-Treiber/hinten offen

  • In-Ear

Bassrohr für satte Bässe

Bassrohr für satte Bässe

Innovative Bassröhren im Ohrstöpsel erhöhen den Luftstrom für tiefe, satte Bässe.

Leistungsstarke Lautsprecher für klaren Sound

Leistungsstarke Lautsprecher für klaren Sound

Leistungsstarke 12,2-mm-Treiber bieten einen kristallklaren Sound.

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

13

Bewertungen

3

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist super

Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.

Vorteile

Vibrationsalarm bei Anruf

Nachteile

In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

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