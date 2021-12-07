Shaver series 9000

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Eingestellt
SH90/60
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9031/12R1
V-Track-Präzisionsklingen PRO
Passend für S9000 (S9xxx)
Passend für Star Wars-Rasierer SW97xx
Passend für Star Wars-Rasierer SW67xx
SH90 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xx) und den Star Wars Rasierern SW9700 und SW6700 kompatibel.
Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.
Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.
2.8
von 5
255
Bewertungen
Sarya
07/12/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Works well
Even though it suggests that one has to change it every 2 years, I do it every 3 years and they it's good.
Vorteile
Quality
Nachteile
Not so sharp as the original one
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Bertel
30/05/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden
Also ich bin mit dem Rasierer voll zufrieden und würde mir wieder einen Kaufen
Vorteile
Sehr sanfte Rasur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Lotarius
08/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasureigenschaft
Die neuen Präzisionsklingen Pro schneiden perfekt. Man merkt den Unterschied zwischen Original und Vertrieb von anderen Herstellern. Ich kann nur Ware vom Original hersteller empfehlen.
Vorteile
Schneller Versand, einwandfreie Ware.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger