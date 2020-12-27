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Eingestellt
V-Track Präzisionsklingen
In 8 Richtungen bewegliche Scherköpfe
Reinigungsbürste und Präzisionstrimmer
Gönnen Sie sich eine gründliche Rasur. Die V-Track Precision-Klingen führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge. Schneidet 30 % gründlicher in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.
Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2361
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
IBNÖ
27/12/2020
Österreich
Tatsächlich weniger Züge!!!
Gut ich habe nicht nachgemessen ob meine alte Philips wirklich 20% mehr Haare stehen läßt, aber ich bin tatsächlich schneller mit der Rasur fertig. Ich lass manchmal am Wochenende 1-2 Tage das Rasieren aus. Montag ist dann immer das schmerzhafte Zupfen und Reißen dran gewesen... nicht so mit diesem Rasierer. Auch die Reinigung fällt sehr leicht aus. Ich bin sehr zufrieden!
Vorteile
Ergebnis und Reinigung
Nachteile
derzeit kein Nachteil
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9031/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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StarTom
25/06/2018
Österreich
Teil der Aktion
Sanft und gründlich
Ich habe den Rasierer S9041/12 von Philips zum Testen erhalten. Da ich bisher ausschließlich Nassrasierer verwendet habe, war Skepsis aber auch zugleich Neugier am Anfang vorhanden. Dank der Schnellladung und nichtmal 1 Stunde Ladezeit musste sofort mein 3-Tagesbart in Trockenrasur "dran glauben". Die Handhabung war zu Beginn noch etwas ungewohnt, aber man hat den Dreh schnell raus. Mittlerweile gleitet der Rasierer sanft, zügig und gründlich über mein Gesicht. Das Ergebnis war schon bei der ersten Rasur zufriedenstellend und ist nun nach einiger Übung perfekt. Der Hinweis, dass erst nach mehrmaligen Einsatz des Rasierers die optimale Leistung erreicht wird, ist zutreffend. Der Philips Shaver liegt sehr gut in der Hand und ist vom Gewicht kaum zu spüren. Die Scherenköpfe sind einfach zu reinigen. Der Rasierer ist angenehm leise und sanft zur Haut. Hautreizungen bemerke ich während und nach der Rasur nicht, trotz empfindlicher Haut. Ich kann den Philips Shaver series 9000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer S9041/12 nur weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9041/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Emb77
20/06/2018
Österreich
Teil der Aktion
Überraschend begeisternd
Eines vorweg, ich habe diesen Rasierer von Philips zum testen erhalten. Hatte ehrlich gesagt keine allzu großen Erwartungen weil ich normalerweise nur nass Rasierer und einen in die Jahre gekommenen Barttrimmer nutze. Als ich die Verpackung aufgemacht habe ist mir sofort das wirklich edle Design und dessen super Ergonomie aufgefallen. Akku hält lange und das Anzeige Interface ist selbsterklärend. In der Beschreibung wird erwähnt das die ersten Rasuren nicht das gewünschte Ergebnis bringen könnten, dem muss ich widersprechen - war toll und sanfter als eine Nassrasur. Als kleinen Kontrapunkt der eigentlich keiner ist: Leider nur ein Aufsatz zum groben stylen vorhanden - kann jedoch als Zubehör bestellt werden welches ich auf jeden Fall in betracht ziehe weil der Rasierer dann das Zeug zum absoluten Allrounder hat!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9041/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Schneidet bis zu 20 % mehr Haare – im Vergleich zum SensoTouch
SmartClick Gesichtsreinigungsbürste im Vergleich zur manuellen Reinigung im gleichen Zustand auf Basis der Ergebnisse aus einem externen klinischen Test mit 30 Kandidaten 3 Stunden nach der Reinigung