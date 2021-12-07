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SH90/70
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9031/12R1
Aus dem Programm genommen
Kaufen Sie stattdessen SH91
Die verbesserte Lösung macht die Wartung Ihres Philips Rasierers einfacher als je zuvor. Damit können Sie die neuen Scherköpfe in nur zwei Schritten einsetzen – somit werden eine gründliche Reinigung des Rasierers und eine optimale tägliche Rasur sichergestellt.
Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.
1. Nehmen Sie den Scherkopfhalter ab. 2. Wechseln Sie die Scherköpfe aus. 3. Stecken Sie den Scherkopfhalter wieder auf. 4. Um den Rasierer zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
2.8
von 5
255
Bewertungen
Sarya
07/12/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Works well
Even though it suggests that one has to change it every 2 years, I do it every 3 years and they it's good.
Vorteile
Quality
Nachteile
Not so sharp as the original one
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Bertel
30/05/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden
Also ich bin mit dem Rasierer voll zufrieden und würde mir wieder einen Kaufen
Vorteile
Sehr sanfte Rasur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Lotarius
08/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasureigenschaft
Die neuen Präzisionsklingen Pro schneiden perfekt. Man merkt den Unterschied zwischen Original und Vertrieb von anderen Herstellern. Ich kann nur Ware vom Original hersteller empfehlen.
Vorteile
Schneller Versand, einwandfreie Ware.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger