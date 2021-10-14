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Eingestellt
V-Track-Präzisionsklingensystem PRO
In 8 Richtungen bewegliche Scherköpfe
SmartClean-System Plus
SmartClick Bartstyler
Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.
Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.
Wählen Sie zwischen drei Modi, um Ihre Rasur individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen: Schonend – für eine sanfte, aber gründliche Rasur. Normal – für eine gründliche Rasur jeden Tag. Schnell – für eine schnellere und zeitsparende Rasur.
Auszeichnungen
4.4
von 5
2091
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Semi 1971
14/10/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Mein beste Rasierer allezeit
Gebe es niemals weg. Es ist ausgezeichnet. Super Produkt.
Vorteile
Glatte Rasur
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Gustav 20
30/05/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Optimale Rasureigenschaften
Ich benutze den Rasierer fast Täglich auch wenn ich mich einige Tage nicht rasiere ist das Ergebnis Top obwohl ich einen Starken Bartwuchs habe
Vorteile
Ich habe schon einige Rasierer gehabt der von der 9000 Serie schlägt alle
Nachteile
Habe ich keine gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Knarf Knissein
20/03/2021
Österreich
Top!
Macht alles was er soll besser als alle Rasierer die ich vorher hatte! Auch 3Tage Bart / längere Barthaare!
Vorteile
Leise, gute Rasur, handlich langanhaltender Akku!
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Schneidet bis zu 20 % mehr Haare – im Vergleich zum SensoTouch