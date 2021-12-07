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Eingestellt

Scherköpfe

SH90/50

2.8

| (255) Bewertungen

SH90 wurde durch SH91 ersetzt

In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 9000 kompatibel.

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Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

SH90 wurde durch SH91 ersetzt

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Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 9000

Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 9000

SH90 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xx) und den Star Wars Rasierern SW9700 und SW6700 kompatibel.

V-Track Präzisionsklingen führen die Haare in die optimale Schneideposition – für eine gründliche Rasur

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Die patentierten V-Track Präzisionsklingen führen selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge sanft in die optimale Schneideposition. Das bedeutet bis zu 30 % mehr Gründlichkeit in weniger Zügen.

Hebt das Haar an, für eine besonders gründliche Rasur

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Rasieren Sie gründlicher mit der Super Lift & Cut Technologie mit zwei Klingen. Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es an der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

255

Bewertungen

07/12/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Works well

Even though it suggests that one has to change it every 2 years, I do it every 3 years and they it's good.

Vorteile

Quality

Nachteile

Not so sharp as the original one

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-07

30/05/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Bin sehr zufrieden

Also ich bin mit dem Rasierer voll zufrieden und würde mir wieder einen Kaufen

Vorteile

Sehr sanfte Rasur

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

Datum der Benutzung 2019-05-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

Datum der Benutzung 2019-05-30

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Rasureigenschaft

Die neuen Präzisionsklingen Pro schneiden perfekt. Man merkt den Unterschied zwischen Original und Vertrieb von anderen Herstellern. Ich kann nur Ware vom Original hersteller empfehlen.

Vorteile

Schneller Versand, einwandfreie Ware.

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

Datum der Benutzung 2020-06-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst

Datum der Benutzung 2020-06-08

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