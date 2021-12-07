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Eingestellt
SH90/50
SH90 wurde durch SH91 ersetzt
In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 9000 kompatibel.
S9531/26R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9031/12R1
Aus dem Programm genommen
Kaufen Sie stattdessen SH91
SH90 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xx) und den Star Wars Rasierern SW9700 und SW6700 kompatibel.
Die patentierten V-Track Präzisionsklingen führen selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge sanft in die optimale Schneideposition. Das bedeutet bis zu 30 % mehr Gründlichkeit in weniger Zügen.
Rasieren Sie gründlicher mit der Super Lift & Cut Technologie mit zwei Klingen. Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es an der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.
2.8
von 5
255
Bewertungen
Sarya
07/12/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Works well
Even though it suggests that one has to change it every 2 years, I do it every 3 years and they it's good.
Vorteile
Quality
Nachteile
Not so sharp as the original one
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-07
Bertel
30/05/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden
Also ich bin mit dem Rasierer voll zufrieden und würde mir wieder einen Kaufen
Vorteile
Sehr sanfte Rasur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-30
Lotarius
08/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasureigenschaft
Die neuen Präzisionsklingen Pro schneiden perfekt. Man merkt den Unterschied zwischen Original und Vertrieb von anderen Herstellern. Ich kann nur Ware vom Original hersteller empfehlen.
Vorteile
Schneller Versand, einwandfreie Ware.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-08