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Tragbare Lautsprecher

SBM100WHI/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

Genießen Sie Musik von dem universellen tragbaren Lautsprecher von Philips. Geben Sie Ihre Lieblingslieder über die MicroSD-Karten-/Aux-in-Konnektivität wieder. Der Lautsprecher mit wOOx™-Technologie ist kompakt und mit einem Akku und in mehreren Farben erhältlich.

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Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

  • Weiß

Einfache Wiedergabe von MicroSD-Karte

Laden Sie einfach die gewünschten Inhalte auf die Karte, schließen Sie sie an Ihren Player an und schon müssen Sie nie wieder auf grenzenlose Unterhaltung verzichten.

Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss

Verwenden Sie für dieses Philips Gerät einfach einen Kopfhörer für Ihren ganz privaten Musikgenuss. Schließen Sie ihn an dieses Gerät an, und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität genießen, ohne dass Sie dabei von anderen gestört werden.

Kompakt und mobil

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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21/04/2015

Suomi

Suomi

Kätevä äänentuottaja

Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SBM100WHI kannettava kaiutin verfasst

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