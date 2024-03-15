Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe
PowerCut-Schersystem
Reiseetui
Ladestation
Der Philips Rasierer 3000 mit 5-dimensionalem Scherkopf erfasst jeden Winkel und jede Kurve von Gesicht und Hals. Der Rasierer schneidet jedes Haar direkt über der Haut ab und sorgt so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.
Der Philips Rasierer für ein sauberes und angenehmes Ergebnis. Seine 27 PowerCut-Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für eine glatte und gleichmäßige Rasur – und das bei jeder Verwendung.
Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.
4.2
von 5
2047
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
hape12
15/03/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Shaver 3000 Serie
Ein bisschen größer als der Alter, aber Schneidqualität, Lautstärke, Akkuladung für mich perfekt
Vorteile
Preisleistung
Nachteile
?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3233/52 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3233/52 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000 verfasst
Heli61
11/03/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Shaver
Tolles Gerät, sehr gründlich und doch sehr leise. Bin sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3230/52 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3230/52 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000 verfasst
Neśo1978
09/01/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Produkt 👍👍👍👍
Sehr leise und meine Gesicht ist glatt 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3230/52 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3230/52 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000 verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.