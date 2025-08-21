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SH30/50
S3143/00R1
S3143/02R1
S3144/00R1
S3145/00R1
S3241/12R1
S3243/12R1
S3244/12
S3244/12R1
S3341/13
S3342/13R1
PowerCut Schersystem
Passend für die S1000, S2000, S3000 series
Passend für die S5000 series mit runder Form
27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.
Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories
1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.
4.0
von 5
51
Bewertungen
Oerli
21/08/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Produkt
Die Qualität ist hervorragend.Gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Vorteile
Läuft immer und funktioniert tadellos.
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH30 SH30/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Eifler
16/07/2025
Deutschland
Ein sehr gutes und zuverlässiges Produkt.
Ich benutze diesen Rasierer bzw. diese Scherköpfe schon viele Jahre und bin sehr zufreiden,
Diese Bewertung wurde für SH30 SH30/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
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Mieze
26/07/2022
Deutschland
Besser wie jeder Konkurrenzrasierer
Die Aussage meines Mannes:Ich habe vor Jahrzehnten (vor 20 Jahren?) schon mal einen Philips gekauft. Aufgrund des hohen Alters, hatte Ich mir vor einem Jahr einen Remington gekauft, dieser hatte aber schon 3 Scherblätter "gefressen"(aus Fehlern lernt man bekanntlich). Jetzt habe Ich mir wieder einen Philips gekauft und das wird sich auch nicht mehr ändern. Der beste Rasierer, der aus meiner Sicht zu haben ist!
Vorteile
Langlebigkeit der Scherköpfe und der Technik
Nachteile
Ist nicht für meinen Hund geeignet ;-)))) es gibt einfach keine Nachteile.....hehe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bei entsprechenden Einrichtungen