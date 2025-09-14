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Eingestellt

Shaver series 1000Elektr. Trockenrasierer, Series 1000

S1232/41

4
| (1059) Bewertungen
Einfache, schnelle Rasur
Der Philips Shaver Series 1000 bietet eine einfache, schnelle Rasur mit selbstschärfenden PowerCut-Klingen, ist vollständig abwaschbar und zu einem erschwinglichen Preis erhältlich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Einfache, schnelle Rasur

  • PowerCut-Schersystem

  • Öffnen per Knopfdruck

  • Akku- und Netzbetrieb

Gleitet über die Haut für ein geschmeidiges und gleichmäßiges Ergebnis

Gleitet über die Haut für ein geschmeidiges und gleichmäßiges Ergebnis

Der Philips Rasierer für ein sauberes und angenehmes Ergebnis. Seine 27 PowerCut-Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für eine glatte und gleichmäßige Rasur – und das bei jeder Verwendung. 

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts perfekt an

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts perfekt an

Der Rasierer wurde entwickelt, um einen gleichmäßigen Kontakt mit Ihrer Haut zu gewährleisten, ohne dass Sie sich schneiden. Die 4-dimensionalen Flex-Scherköpfe bewegen sich in 4 Richtungen und führen eine gründliche Rasur durch.

Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung

Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung

Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell mit nur einem Tastendruck. Öffnen Sie einfach den Scherkopf und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.0

von 5

1059

Bewertungen

14/09/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Philips

Ich habe einen Elektrorasierer als Geschenk für meinen Mann gekauft. Er ist sehr zufrieden. Er benutzt ihn gerne.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

21/08/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Einfach aber functioneert gut

Rasiert gut und schnell sauber gemacht. Accu functioneert sehr lange

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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04/10/2024

Österreich

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Verifizierter Käufer

Das Produkt bringt das was ich mir vorstelle

Funktion sehr gut,den ersten Rasierer war auch ein Philips mit drei Messer den hatte ich 20 Jahre

Vorteile

Leise

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1141/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1141/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 