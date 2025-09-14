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Eingestellt
S1232/41
PowerCut-Schersystem
Öffnen per Knopfdruck
Akku- und Netzbetrieb
Der Philips Rasierer für ein sauberes und angenehmes Ergebnis. Seine 27 PowerCut-Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für eine glatte und gleichmäßige Rasur – und das bei jeder Verwendung.
Der Rasierer wurde entwickelt, um einen gleichmäßigen Kontakt mit Ihrer Haut zu gewährleisten, ohne dass Sie sich schneiden. Die 4-dimensionalen Flex-Scherköpfe bewegen sich in 4 Richtungen und führen eine gründliche Rasur durch.
Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell mit nur einem Tastendruck. Öffnen Sie einfach den Scherkopf und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.
4.0
von 5
1059
Bewertungen
Liutik
14/09/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Philips
Ich habe einen Elektrorasierer als Geschenk für meinen Mann gekauft. Er ist sehr zufrieden. Er benutzt ihn gerne.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
56357mark
21/08/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Einfach aber functioneert gut
Rasiert gut und schnell sauber gemacht. Accu functioneert sehr lange
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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ahealf55
04/10/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Das Produkt bringt das was ich mir vorstelle
Funktion sehr gut,den ersten Rasierer war auch ein Philips mit drei Messer den hatte ich 20 Jahre
Vorteile
Leise
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 1000 Series S1141/00 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.