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Eingestellt
RI9127/12
EP3243/50R1
EP3551/00R1
EP5310/10R1
EP5310/20R1
EP5331/10R1
EP5334/10R1
EP5360/10R1
SM5460/10R1
SM7580/00R1
SM7583/00R1
für Saeco Espressomaschinen
Schmierfett, 2 O-Ringe und Bürste
Regelmäßige Ölung der Lager der Brüheinheit mit dem Saeco Service-Kit verlängert ihre Lebensdauer. Die Brüheinheit ist eines der wichtigsten Teile des Kaffeevollautomaten.
Regelmäßiges Ersetzen der Lager/O-Ringdichtungen verlängert die Lebensdauer der Brüheinheit. Die Brüheinheit ist eines der wichtigsten Teile des Kaffeevollautomaten.
Auszeichnungen
Bewertungen