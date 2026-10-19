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Eingestellt
R6L36FV/10
Die erste Wahl bei Geräten mit niedrigem Stromverbrauch
Wählen Sie für Geräte mit niedrigem Stromverbrauch LongLife-Batterien. Die Zinkchlorid-Technologie ist ideal geeignet für Uhren, Radios, Taschenrechner und Fernbedienungen.
AA
Zinkchlorid
Das qualitativ hochwertige Zinkchlorid garantiert beim Einsatz in Geräten mit niedrigem Energieverbrauch eine lange Akkulebensdauer.
Anleitung zur Auswahl des am besten geeigneten Akkutyps für Ihr Gerät
Diese Philips Batterien sind garantiert frei von schädlichen Schwermetallen wie Cadmium und Quecksilber.
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