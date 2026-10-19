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LongLifeBatterie

R6L36FV/10

Die erste Wahl bei Geräten mit niedrigem Stromverbrauch

Wählen Sie für Geräte mit niedrigem Stromverbrauch LongLife-Batterien. Die Zinkchlorid-Technologie ist ideal geeignet für Uhren, Radios, Taschenrechner und Fernbedienungen.

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Die erste Wahl bei Geräten mit niedrigem Stromverbrauch

  • AA

  • Zinkchlorid

Qualitativ hochwertiges Zinkchlorid garantiert eine lange Lebensdauer

Das qualitativ hochwertige Zinkchlorid garantiert beim Einsatz in Geräten mit niedrigem Energieverbrauch eine lange Akkulebensdauer.

Auswahlhilfe zur Auswahl des am besten geeigneten Akkus

Anleitung zur Auswahl des am besten geeigneten Akkutyps für Ihr Gerät

Philips ZnC-Batterien enthalten 0 % schädliche Schwermetalle

Diese Philips Batterien sind garantiert frei von schädlichen Schwermetallen wie Cadmium und Quecksilber.

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