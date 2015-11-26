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Eingestellt
Die ultimativen Soundmaschinen
Hören Sie Bässe mit diesem 3600 W Philips System mit 20" Subwoofer und NX Bass wie nie zuvor. Genießen Sie die ultimative Party dank Auto DJ-Mixtracks auf USB-Geräten, 260K LED-Beleuchtungseffekten und Streaming über Bluetooth.
Bluetooth®
Kanal-Fader zwischen 2 USB-Anschlüssen
CD, MP3-CD, 2 USB, Tuner
3600 W, NX Bass, 20" Subwoofer
Wenn Sie über eine große Musiksammlung auf einem Smartphone, Tablet oder Computer verfügen, dann übertragen Sie sie per digitaler kabelloser Musikübertragung über Bluetooth® auf ein NITRO System, und sorgen Sie so für unglaublichen Sound. Es war bisher selten so einfach und bequem, solch kräftigen Sound zu erzeugen.
Sie können Ihre Musik mit Auto-DJ automatisch auf einem angeschlossenen USB-Laufwerk mischen. Fügen Sie Sound-Effekte mit dem DJ-Jog-Rad hinzu. So rockt die Party richtig!
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
BumBum23
26/11/2015
Deutschland
Richtig fettes Teil
Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für NTRX900 HiFi-Minisystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für NTRX900 HiFi-Minisystem verfasst
Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.