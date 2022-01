NX BASS-Taste für sofort intensiveren Sound und Lichteffekte

NX BASS ist in der gesamten Produktserie verfügbar und sorgt vorübergehend für intensive Bässe und Lautstärke. Drücken Sie die NX BASS-Taste, um sofort mehr Pep in Ihren Sound zu bringen, wilde Lichteffekte tanzen zu lassen und den durchdringenden Bass der Subwoofer in Ihren Knochen zu spüren.