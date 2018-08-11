Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
MCM1350/12
Mehr Leistung für satte Klänge
Hören Sie dank USB Direct und einem Audioeingang Ihre Lieblingsmusik auch auf Ihrem tragbaren Musik-Player. Diese Philips Mini Stereoanlage gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder und sorgt mit einer Ausgangsleistung von 30 RMS und Bassreflex-Lautsprechern für kräftigen Klang und satte Bässe.
CD, MP3-CD, USB, UKW
30 W
Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
2.6
von 5
11
Bewertungen
Nikki71
11/08/2018
United Kingdom
HELP
[Employee of philipsglobal] I love love love my DCB2272 but unfortunately it’s no longer working.... I turn it on it plays the DAB for less than a minute then get the message bye bye a cd will not even load before it goes off. Please help
Diese Bewertung wurde für MCM1350 Micro music system verfasst
Diese Bewertung wurde für MCM1350 Micro music system verfasst
Théo N.
28/08/2023
France
Une expérience immersive
Celà fait maintenant plusieurs années que cette chaîne hi-fi est au centre de ma chambre, petite et sobre elle s'incruste parfaitement. Pour écouter ma musique je met mes albums sur une clé USB et la chaîne Hi-Fi reproduit un son parfait. Le son qu'elle donne respecte parfaitement les basses et donne une impression immersive dans la pièce ou la chaîne est utilisée. Je recommande fortement !
Vorteile
Petit et sobre
Nachteile
Pas compatible avec le bluetooth
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM1350 Microchaîne verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM1350 Microchaîne verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-28
Spudiwas
12/11/2016
United Kingdom
Good sound and everything easy to use
I didn't check whether headphones can be used with this product and only realised after purchase that they can't. Although it's a really nice system I like to listen to music whilst my wife is watching tv therefore I rarely use it.
Diese Bewertung wurde für MCM1350 Micro music system verfasst
Diese Bewertung wurde für MCM1350 Micro music system verfasst