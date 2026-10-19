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Power AlkalineAkku

LR03P1F/00

Für Geräte mit hohem Stromverbrauch

Ihre Elektronikgeräte, z. B. elektronisches Spielzeug und tragbare Audio-Player, verbrauchen wesentlich mehr Energie als je zuvor. Nutzen Sie sie länger mit Power-Alkalibatterien von Philips.

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Für Geräte mit hohem Stromverbrauch

  • AAA

  • Alkali

Philips Alkalibatterien enthalten 0 % Cadmium, Quecksilber und Blei

Wir garantieren, dass diese Philips Akkus garantiert keine schädlichen Schwermetalle wie Cadmium, Quecksilber und Blei enthalten.

Die Batterien bleiben mindestens 10 Jahre einsatzbereit

Jede Batterie verliert Energie, wenn sie nicht eingesetzt wird. Wir garantieren, dass die Batterien bis zum Ablauf der Haltbarkeitsdauer mindestens 80 % der ursprünglichen Energie enthalten.

Ein komplettes Sortiment bedeutet Batterien für jeden Zweck

Philips bietet ein umfassendes Sortiment der gängigsten Batterien (AA, AAA, C, D, 9V) in verschiedenen Packungsgrößen für all Ihre Bedürfnisse.

Technische Daten

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