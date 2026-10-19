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Eingestellt
LR03P1F/00
Für Geräte mit hohem Stromverbrauch
Ihre Elektronikgeräte, z. B. elektronisches Spielzeug und tragbare Audio-Player, verbrauchen wesentlich mehr Energie als je zuvor. Nutzen Sie sie länger mit Power-Alkalibatterien von Philips.
AAA
Alkali
Wir garantieren, dass diese Philips Akkus garantiert keine schädlichen Schwermetalle wie Cadmium, Quecksilber und Blei enthalten.
Jede Batterie verliert Energie, wenn sie nicht eingesetzt wird. Wir garantieren, dass die Batterien bis zum Ablauf der Haltbarkeitsdauer mindestens 80 % der ursprünglichen Energie enthalten.
Philips bietet ein umfassendes Sortiment der gängigsten Batterien (AA, AAA, C, D, 9V) in verschiedenen Packungsgrößen für all Ihre Bedürfnisse.
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