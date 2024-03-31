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NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

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  • Intelligente Technologie für eine gesunde Zahnpflege
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Eingestellt

Philips Sonicare ExpertClean 7300Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX9681/01

HX960U

4.3
| (519) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Intelligente Technologie für eine gesunde Zahnpflege
Die Philips Sonicare ExpertClean hilft Ihren Patienten dabei, mithilfe der Smart Sensor-Technologie und Fortschrittsberichten ihre Gewohnheiten aufzuzeichnen und Feedback zu erhalten, um ihre Putztechnik und tägliche Zahnpflege zu verbessern.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Perfekte Reinigung für die Bedürfnisse Ihrer Patienten

Intelligente Technologie für eine gesunde Zahnpflege

  • Vernetztes Putzen leicht gemacht

  • Integrierter Drucksensor

  • Smart-Bürstenkopferkennung

  • 3 Putzprogramme, 3 Intensitäten

Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque

Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque

Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

Bessere Zahnfleischpflege für die allgemeine Gesundheit

Bessere Zahnfleischpflege für die allgemeine Gesundheit

Der G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf verbessert die Gesundheit des Zahnfleischs Ihres Patienten. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf sorgt klinisch erwiesen für bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.*

Verhilft Patienten zu besseren Zahnpflegegewohnheiten

Verhilft Patienten zu besseren Zahnpflegegewohnheiten

Ihre ExpertClean gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren verfolgen und messen das Putzverhalten der Patienten, während das Philips Sonicare ExpertClean Handstück sofortiges Feedback liefert. Im Laufe der Zeit speichert und analysiert die Sonicare App diese Gewohnheiten und erstellt einen Fortschrittsbericht, um eine bessere Putztechnik zu fördern.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

519

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

31/03/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Einfach zu bedienen und putzt sehr gründlich

Einfache Bedienung, gute Akkuleistung, unterschiedliche Putzprogramme

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/02 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst

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21/01/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Good electronic toothbrush

It’s easy to use and makes brushing easier and more enjoyable. The battery lasts approximately 3 weeks. The first brush head had to be replaced rather quickly and it keeps reminding about the replacement by beeping. Overall, I like the product and hope it will last long.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst

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11/12/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Nie wieder was anderes

Ich bin top zufrieden mit meiner Schallzahnbürste. Das ist jetzt schon meine vierte und würde immer wieder eine kaufen. Was ich sehr schätze: + hochwertige Verarbeitung + top Design + lange Akkuleistung über Wochen + Zähne werden so richtig schön sauber

Vorteile

Top Qualität, top Akkuleistung

Nachteile

Sehe ich keine

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. mehr als eine Handzahnbürste

  2. im Vergleich zur DiamondClean

  3. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm

  4. in einer Studie über Benutzer von Handzahnbürsten