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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX9681/01
HX960U
Vernetztes Putzen leicht gemacht
Integrierter Drucksensor
Smart-Bürstenkopferkennung
3 Putzprogramme, 3 Intensitäten
Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.
Der G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf verbessert die Gesundheit des Zahnfleischs Ihres Patienten. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf sorgt klinisch erwiesen für bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.*
Ihre ExpertClean gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren verfolgen und messen das Putzverhalten der Patienten, während das Philips Sonicare ExpertClean Handstück sofortiges Feedback liefert. Im Laufe der Zeit speichert und analysiert die Sonicare App diese Gewohnheiten und erstellt einen Fortschrittsbericht, um eine bessere Putztechnik zu fördern.
4.3
von 5
519
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Dackelmädi
31/03/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Einfach zu bedienen und putzt sehr gründlich
Einfache Bedienung, gute Akkuleistung, unterschiedliche Putzprogramme
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/02 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/02 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst
Jami79
21/01/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Good electronic toothbrush
It’s easy to use and makes brushing easier and more enjoyable. The battery lasts approximately 3 weeks. The first brush head had to be replaced rather quickly and it keeps reminding about the replacement by beeping. Overall, I like the product and hope it will last long.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst
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Sunnii
11/12/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Nie wieder was anderes
Ich bin top zufrieden mit meiner Schallzahnbürste. Das ist jetzt schon meine vierte und würde immer wieder eine kaufen. Was ich sehr schätze: + hochwertige Verarbeitung + top Design + lange Akkuleistung über Wochen + Zähne werden so richtig schön sauber
Vorteile
Top Qualität, top Akkuleistung
Nachteile
Sehe ich keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
mehr als eine Handzahnbürste
im Vergleich zur DiamondClean
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm
in einer Studie über Benutzer von Handzahnbürsten