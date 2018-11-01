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  • Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCare PlatinumElektrische Schallzahnbürste

HX9110/02

2.7
| (157) Bewertungen
Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
Mit neun einzigartigen Putzeinstellungen, einem intuitiven Drucksensor und fortschrittlicher Bürstenkopftechnologie bietet die Philips Sonicare FlexCare Platinum ausgezeichnete Plaque-Entfernung und verbesserte Gesundheit des Zahnfleischs über das herkömmliche Putzen hinaus.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen*

Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume

  • 3 Putzprogramme, 3 Intensitäten

  • 2 Bürstenköpfe

  • Mit Drucksensor

Entfernen Sie bis zu 7 Mal mehr Plaque mit unserem InterCare-Bürstenkopf*

Entfernen Sie bis zu 7 Mal mehr Plaque mit unserem InterCare-Bürstenkopf*

Stecken Sie den InterCare-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern. Die extra langen Borsten entfernen Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an schwer erreichbaren Stellen und sorgen so für gesünderes Zahnfleisch.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen

Mit optimaler Reinigung durch Ihre FlexCare wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

Wählen Sie aus 3 Putzprogrammen und 3 Intensitätseinstellungen

Wählen Sie aus 3 Putzprogrammen und 3 Intensitätseinstellungen

Tiefenreinigung mit FlexCare Platinum – Unsere 3 Intensitätseinstellungen steigern Ihre Reinigungsleistung, und die 3 Putzprogramme decken all Ihre Zahnpflegeanforderungen ab: Clean – für außergewöhnliche tägliche Reinigung, White – zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen und DeepClean – für eine belebende, gründliche Reinigung.

Technische Daten

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2.7

von 5

157

Bewertungen

01/11/2018

Österreich

Österreich

Leider nach knapp 2 Jahren kaputt

Sehr gerne würde ich dieses Produkt weiterempfehlen. Zahnbürste ist super, leichte Handhabung etc.. Nur leider ist sie nach nicht mal 1Jahr und 9 Monaten gestern kaputt gegangen. Genau auf die gleiche Art und Weise wie es in diesem Forum beschrieben wurde. Auch ich finde, dass dies Aufgrund des Preises nicht akzeptabel ist. Es fiel mir schon sehr schwer soviel Geld dafür aszugeben, nun muss ich leider sagen, dass es die Investition nicht Wert ist. Schade eigentlich.

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush verfasst

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19/03/2017

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Mein Mann ist begeistert!

Das Produkt wurde meinem Mann von seinem Zahnarzt empfohlen und deshalb gekauft. Bis dato ist er absolut zufrieden! Hervorragende Plaqueentfernung!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/08/2013

Österreich

Österreich

Sehr Gut Super

sehr empfehlenswert und würde es sofort jedem raten

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

  2. Im Vergleich zu einer Handzahnbürste