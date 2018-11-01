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Eingestellt
HX9110/02
3 Putzprogramme, 3 Intensitäten
2 Bürstenköpfe
Mit Drucksensor
Stecken Sie den InterCare-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern. Die extra langen Borsten entfernen Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an schwer erreichbaren Stellen und sorgen so für gesünderes Zahnfleisch.
Mit optimaler Reinigung durch Ihre FlexCare wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
Tiefenreinigung mit FlexCare Platinum – Unsere 3 Intensitätseinstellungen steigern Ihre Reinigungsleistung, und die 3 Putzprogramme decken all Ihre Zahnpflegeanforderungen ab: Clean – für außergewöhnliche tägliche Reinigung, White – zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen und DeepClean – für eine belebende, gründliche Reinigung.
2.7
von 5
157
Bewertungen
UltraSonic
01/11/2018
Österreich
Leider nach knapp 2 Jahren kaputt
Sehr gerne würde ich dieses Produkt weiterempfehlen. Zahnbürste ist super, leichte Handhabung etc.. Nur leider ist sie nach nicht mal 1Jahr und 9 Monaten gestern kaputt gegangen. Genau auf die gleiche Art und Weise wie es in diesem Forum beschrieben wurde. Auch ich finde, dass dies Aufgrund des Preises nicht akzeptabel ist. Es fiel mir schon sehr schwer soviel Geld dafür aszugeben, nun muss ich leider sagen, dass es die Investition nicht Wert ist. Schade eigentlich.
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush verfasst
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Camillo
19/03/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Mein Mann ist begeistert!
Das Produkt wurde meinem Mann von seinem Zahnarzt empfohlen und deshalb gekauft. Bis dato ist er absolut zufrieden! Hervorragende Plaqueentfernung!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sonny
29/08/2013
Österreich
Sehr Gut Super
sehr empfehlenswert und würde es sofort jedem raten
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm
Im Vergleich zu einer Handzahnbürste