HX7411/10
Fortschrittliche Pflege für empfindliche(s) Zähne/Zahnfleisch
Eine gründliche Reinigung kann dennoch sanft auf empfindlichen Zähnen und Zahnfleisch sein und 10 x mehr Plaque entfernt werden*. Mit unserer Sonicare Technologie der nächsten Generation für eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung, selbst an schwer erreichbaren Stellen.Alle Vorteile ansehen
Wiederaufladbare Zahnbürste
Eine gründliche Reinigung kann dennoch sanft zu empfindlichen Zähnen und empfindlichem Zahnfleisch sein. Dieser S2 Sensitive-Bürstenkopf verfügt über ein einzigartiges Design mit langen, dünnen, besonders weichen Borsten, mit denen jede Putzbewegung angenehm bleibt. Mit den mehr als 3.000 dicht gepackten Borsten können Sie 10 x mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste entfernen*.
Diese elektrische Zahnbürste verwendet unsere Sonicare Technologie, um eine wirklich gleichmäßige Reinigung des gesamten Mundraums zu ermöglichen. Der Motor passt die Leistung automatisch an, sodass keine Leistungsverluste auftreten, wenn Sie an schwer zu reinigende Stellen gelangen. Genießen Sie eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für Zähne und Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen. Sonicare Fluid Action unterstützt die Borsten beim Putzen, indem Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands geströmt wird.
Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, und Ihr Zahnfleisch wird geschont.
Optimieren Sie Ihre Putzroutine mit 9 Putzmodi. Egal, ob Sie etwas mehr Kraft oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen, Sie können es haben. Wählen Sie zwischen dem Clean-, Sensitive- und dem White-Modus. Wählen Sie eine von drei Intensitätsstufen.
Mit der Sonicare Zahnbürste und App erreichen Sie all Ihre Mundhygieneziele. Beide lassen sich nahtlos miteinander verbinden, um Ihnen eine Anleitung zum Putzen, Tipps und Tricks sowie personalisierte Inhalte zu bieten. Damit sind Sie unaufhaltbar.
Mit unserem Reiseladeetui, das über einen integrierten Ladeanschluss verfügt, können Sie Ihr Gerät auch auf Reisen mitnehmen und aufladen. Es ist robust genug, um Ihre Sonicare Zahnbürste zu schützen, aber dennoch so kompakt, dass sie in jede Tasche passt und somit der perfekte Reisebegleiter ist.
Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 20 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.
Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.
Eine vollständige Ladung hält bis 21 Tage regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort in Ihrer täglichen Putzroutine.
