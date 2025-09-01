Suchbegriffe

    Fortschrittliche Pflege für weißere Zähne

      Philips Sonicare Sonicare Wiederaufladbare Zahnbürste

      HX7106/01

      Fortschrittliche Pflege für weißere Zähne

      Direkt bemerkbare Ergebnisse von weißeren Zähnen und 10 x mehr Plaque-Entfernung*. Mit unserer Sonicare Technologie der nächsten Generation für eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung, selbst an schwer erreichbaren Stellen.

      Entfernt sanft 7 x mehr Plaque*

      • 7 x mehr Plaque-Entfernung*
      • Hervorragende Entfernung von Verfärbungen und weißere Zähne
      • Sonicare Technologie der nächsten Generation
      • Drucksensor
      • 1 Putzmodus, 2 Intensitätsstufen
      Hervorragende Plaque-Entfernung und weißere Zähne

      Hervorragende Plaque-Entfernung und weißere Zähne

      Mit dem mittigen Pad im W-Bürstenkopf für Zahnaufhellung zur Entfernung von Verfärbungen sind weiße Zähne in greifbarer Nähe für Sie. Die diamantförmigen Borsten wurden entwickelt, um den Oberflächenkontakt zu verbessern und Verfärbungen effektiver zu entfernen. Dank der dicht gepackten Borsten wird 7 x mehr Plaque entfernt als mit einer Handzahnbürste, während der gesamte Mund erfrischend gereinigt wird.

      Sonicare Technologie der nächsten Generation

      Sonicare Technologie der nächsten Generation

      Diese elektrische Zahnbürste verwendet unsere Sonicare Technologie der nächsten Generation, die ein zuverlässiges und gleichmäßiges Putzerlebnis mit stets hervorragenden Ergebnisse bietet. Der Motor passt die Leistung automatisch an, sodass keine Leistungsverluste auftreten, wenn Sie an schwer zu reinigende Stellen gelangen. Genießen Sie eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für Zähne und Zahnfleisch mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Sonicare Fluid Action unterstützt die Reinigung der Borsten, indem Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gepresst wird.

      Zusätzliche Unterstützung zum Schutz Ihres Zahnfleisches

      Zusätzliche Unterstützung zum Schutz Ihres Zahnfleisches

      Da es einfach ist, zu hart zu putzen, verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Der Sensor informiert Sie über haptische Vibrationen, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Entspannen Sie sich und Ihr Zahnfleisch bleibt geschützt!

      Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis

      Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis

      Optimieren Sie Ihre Putzroutine mit 2 Putzmodi. Egal, ob Sie etwas mehr Kraft oder eine sanfte Reinigung wünschen, wählen Sie eine von zwei Intensitätsstufen.

      Angeleitete Putzeinheiten

      Angeleitete Putzeinheiten

      Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 20 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.

      Putzen Sie weiterhin mit optimaler Leistung dank Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes

      Putzen Sie weiterhin mit optimaler Leistung dank Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes

      Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.

      21 Tage für regelmäßiges Zähneputzen

      21 Tage für regelmäßiges Zähneputzen

      Eine vollständige Ladung hält bis zu 21 Tage regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort in Ihrer täglichen Routine.

      Technische Daten

      • Intensitätsstufen

        Hoch
        Für eine noch bessere Reinigung
        Niedrig
        Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

      • Leistung

        Stromspannung
        100 bis 240 V

      • Technische Daten

        Batterie
        Wiederaufladbar
        Betriebsdauer (voller bis leerer Akku)
        21 Tage
        Batterietyp
        Lithium-Ionen
        Energieverbrauch
        Standby ohne Anzeige <<0,5 W

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Hellblau

      • Service

        Gewährleistung
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Akkuanzeige
        Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an
        Handstück
        Schlankes, ergonomisches Design
        Handstück-Kompatibilität
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
        Timer
        BrushPacer und SmartTimer

      • Artikel enthalten

        Handstück
        1 5300 wiederaufladbare Zahnbürste
        Bürstenkopf
        1 W2 Optimal White
        Ladegerät
        1

      • Reinigungsleistung

        Plaque-Entfernung
        Bis zu 7 x effektiver*
        Geschwindigkeit
        62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

      • Programme

        Clean
        Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

      • Intelligente Sensor-Technologie

        Druck-Feedback
        Vibration und pulsierendes Geräusch
        Erinnerungsfunktion
        Erinnerung zum Austausch des Bürstenkopfes informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgetauscht werden muss

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.
      Ersatzteil oder Zubehör finden

      Gehe zu Teile und Zubehör

      Ersatzteile und Zubehör

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

