HX6065/87
Der Bürstenkopf für glänzend weiße Zähne
Erreichen Sie ein strahlenderes Lächeln mit diesem klinisch geprüften Ersatzbürstenkopf für Zahnaufhellung von Philips Sonicare. Erzielen Sie Ergebnisse nach nur einer Woche und erleben Sie eine außergewöhnliche tägliche Reinigung.Alle Vorteile ansehen
4+1er-Pack Bürstenköpfe
Das Pad gegen Verfärbungen in der Mitte dieses Bürstenkopfes sorgt für weißere Zähne. Die diamantförmigen Borsten bieten mehr Oberflächenkontakt und entfernen Verfärbungen noch effektiver. Die Ergebnisse sprechen mit bis zu 100% weißeren Zähnen in nur einer Woche für sich.*
Unser Bürstenkopf für weißere Zähne verfügt über dicht angeordnete Borsten. Dadurch wird bis zu 7x mehr Plaque entfernt als mit einer Handzahnbürste für eine erfrischende Reinigung des gesamten Mundraums.
Erleben Sie die Reinigungsmethode der Wahl von Millionen von Nutzern. Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effektiv Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigung durch die Borsten, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.
Alle Philips Sonicare Bürstenköpfe wurden sorgfältig entwickelt und klinisch getestet. So können Sie sicher sein, dass sie höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Leistung erfüllen.
Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die BrushSync Technologie. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.
Dieser Bürstenkopf ist mit allen elektrischen Philips Sonicare Zahnbürsten kompatibel.*** Durch einfaches Aufstecken oder Abnehmen können Sie ihn kinderleicht austauschen und reinigen.
Wir arbeiten daran, unseren Einsatz von Kunststoffen auf Basis fossiler Energieträger in unseren Produkten zu reduzieren. Aus diesem Grund besteht dieser Bürstenkopf zu 70% aus biobasiertem Kunststoff.**
Alle unsere Bürstenköpfe werden in Verpackungen aus Papier geliefert, die in entsprechenden Einrichtungen recycelt werden können.
