Bewährte Sonicare Technologie

Erleben Sie die Reinigungsmethode der Wahl von Millionen von Nutzern. Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effektiv Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigung durch die Borsten, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.