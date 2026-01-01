Suchbegriffe

      Philips Sonicare 4100 Wiederaufladbare Zahnbürste

      HX4046/52

      Grundlegende Pflege für gesunde Zähne und Zahnfleisch

      Wechseln Sie mit der Philips Sonicare 4000 Series zu mühelosem elektrischen Zähneputzen. Genießen Sie bis zu 5x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste.

      Grundlegende Pflege für gesunde Zähne und Zahnfleisch

      Entfernt sanft bis zu 5x mehr Plaque*

      • Entfernt sanft 5x mehr Plaque
      • Drucksensor
      • 4 Putzeinstellungen
      • Easy-Start
      • 21 Tage Akkulaufzeit
      Entfernt sanft bis zu 5x mehr Plaque*

      Entfernt sanft bis zu 5x mehr Plaque*

      Diese elektrische Zahnbürste wird mit unserem W Bürstenkopf geliefert. Die dicht angeordneten Borsten sorgen für bis zu 5x mehr Plaqueentfernung*, während sie Ihren gesamten Mund mit einer erfrischenden Reinigung versorgt.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und gleichzeitig effektiv Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit 31.000 Bürstenkopfbewegungen. Die Sonicare Fluid Action unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

      Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

      Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

      Es passiert schnell, dass man beim Zähneputzen zu starken Druck ausübt. Daher verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Wenn Sie beim Zähneputzen zu starken Druck ausüben, werden Sie durch sanfte Vibrationen daran erinnert, den Druck zu verringern, damit Ihr Zahnfleisch geschützt bleibt.

      Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis

      Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis

      Genießen Sie eine angenehme Reinigung mit 4 Putzmodi. Wählen Sie zwischen den Modi "Gentle" und "Clean" und zwei weiteren Intensitätsstufen. Egal, ob Sie etwas mehr Druckkraft benötigen oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen, Sie erhalten genau das gewünschte Erlebnis.

      Einfacher Wechsel zu elektrischem Zähneputzen

      Einfacher Wechsel zu elektrischem Zähneputzen

      Das Sonicare Easy-Start-Programm wurde für alle entwickelt, die zum ersten Mal mit einer elektrischen Zahnbürste putzen. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung bei den ersten 14 Reinigungen.

      Angeleitete Putzeinheiten

      Angeleitete Putzeinheiten

      Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 30 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.

      21 Tage Akkulaufzeit

      21 Tage Akkulaufzeit

      Eine vollständige Ladung hält bis zu 21 Tage bei regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort bei Ihrer täglichen Putzroutine.

      Technische Daten

      • Intensitätsstufen

        Niedrig
        Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

      • Intensitätsstufen

        Mittel
        Für die tägliche Reinigung

      • Leistung

        Stromspannung
        100 bis 240 V

      • Technische Daten

        Betriebsdauer (voller bis leerer Akku)
        21 Tage
        Batterie
        Wiederaufladbar
        Energieverbrauch
        Standby ohne Display <0,5 W (automatisch erreicht innerhalb 1 Minute)
        Batterietyp
        Lithium-Ionen

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Schwarz

      • Service

        Gewährleistung
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Handstück-Kompatibilität
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
        Akkuanzeige
        Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an
        Handstück
        Schlankes, ergonomisches Design
        Timer
        2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer

      • Artikel enthalten

        Handstück
        1 4100 wiederaufladbare Zahnbürste
        Bürstenkopf
        1 Optimal White W
        Reiseetui
        1
        Ladegerät
        1

      • Reinigungsleistung

        Plaque-Entfernung
        Bis zu 5 x mehr Plaque-Entfernung*

      • Programme

        Clean
        Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
        Gesundes Zahnfleisch
        Massiert sanft das Zahnfleisch

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      • im Vergleich zu einer Handzahnbürste

      Garantieverlängerung

      Garantie-Logo

      Garantie­verlängerung


      Für alle Philips Sonicare Schallzahnbürsten Verlängerung um 1 Jahr auf 3 Jahre Garantie.

      Mehr erfahren
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

