Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

Es passiert schnell, dass man beim Zähneputzen zu starken Druck ausübt. Daher verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Wenn Sie beim Zähneputzen zu starken Druck ausüben, werden Sie durch sanfte Vibrationen daran erinnert, den Druck zu verringern, damit Ihr Zahnfleisch geschützt bleibt.